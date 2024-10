Nucléaire: Poutine avertit clairement Zelensky

© NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

La prolifération nucléaire demeure un enjeu géopolitique majeur au XXIe siècle. Malgré les efforts internationaux pour limiter l’accès à cette technologie dévastatrice, plusieurs États cherchent à acquérir l’arme atomique, la percevant comme un moyen de dissuasion ultime et un symbole de puissance sur la scène mondiale. Cette course à l’armement nucléaire, héritée de la Guerre froide, continue d’influencer les relations internationales et les stratégies de défense des nations, créant des tensions persistantes entre les puissances nucléaires établies et les pays aspirant à rejoindre ce club restreint.

Une réaction ferme du Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine a réagi avec fermeté aux récentes déclarations de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky concernant une éventuelle acquisition de l’arme nucléaire par l’Ukraine. Qualifiant ces propos de « dangereuse provocation », Poutine a averti que toute mesure dans cette direction entraînerait une « réaction correspondante » de la part de Moscou. Cette mise en garde s’inscrit dans un contexte de tensions accrues entre les deux pays, exacerbées par le conflit en cours et les aspirations de Kiev à intégrer l’OTAN.

Le dirigeant russe a souligné l’importance de cette question pour la sécurité nationale de son pays, affirmant que la Russie « ne permettra en aucune circonstance » à l’Ukraine de se doter de l’arme nucléaire. Bien qu’il ait exprimé des doutes sur la capacité immédiate de l’Ukraine à développer de telles armes, Poutine a rappelé que dans le monde moderne, l’accès à cette technologie n’était pas insurmontable pour un État déterminé.

Un choix stratégique pour l’Ukraine

Les déclarations de Zelensky à Bruxelles mettent en lumière les considérations stratégiques de l’Ukraine. Le président ukrainien a évoqué la possibilité pour son pays d’envisager l’option nucléaire si l’adhésion à l’OTAN lui était refusée, présentant cette alternative comme un moyen de protection face à la menace perçue. Cette position marque un tournant par rapport aux engagements pris par l’Ukraine après la chute de l’URSS, notamment dans le cadre du mémorandum de Budapest de 1994, par lequel Kiev avait accepté de restituer à la Russie les armes nucléaires soviétiques présentes sur son territoire.

La démarche de Zelensky soulève des questions sur l’efficacité des garanties de sécurité internationales et sur la pertinence du Traité de non-prolifération nucléaire dans le contexte géopolitique actuel. Elle met également en évidence les défis auxquels font face les pays non nucléaires confrontés à des voisins puissants et potentiellement hostiles.