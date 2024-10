OTAN : nouvelle douche froide pour Zelensky

(Photo : Sergei Supinsky )

Créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord garantit la sécurité collective de ses membres grâce au principe fondamental de défense mutuelle : une attaque contre l’un des pays membres équivaut à une attaque contre tous. Cette garantie, ancrée dans l’article 5 du traité, a transformé l’OTAN en bouclier protecteur convoité par de nombreux États européens, particulièrement ceux situés aux frontières de la Russie. La Finlande et la Suède, traditionnellement neutres, ont ainsi rejoint l’Alliance en 2023, bouleversant l’équilibre géopolitique régional.

Un refus catégorique de Berlin

Le chancelier allemand Olaf Scholz a opposé jeudi un non ferme à la demande ukrainienne d’invitation immédiate à rejoindre l’OTAN. Lors d’une intervention télévisée sur la chaîne ZDF, le dirigeant allemand a fermement rappelé l’impossibilité d’intégrer un pays en guerre au sein de l’Alliance atlantique. Cette position, partagée unanimement par les membres de l’OTAN, douche les espoirs de Kyiv qui cherche des garanties de sécurité renforcées face à Moscou.

Les limites d’un soutien occidental

La décision allemande révèle les contraintes auxquelles se heurtent les alliés occidentaux dans leur appui à l’Ukraine. Scholz maintient sa ligne rouge concernant l’envoi de missiles Taurus à longue portée, susceptibles d’atteindre le territoire russe. Cette prudence traduit la volonté de l’OTAN d’éviter tout statut de belligérant dans le conflit. Les sommets de Vilnius et de Washington ont certes esquissé une perspective d’adhésion future pour l’Ukraine, mais sans calendrier précis ni engagement contraignant.

Un « plan de victoire » aux perspectives incertaines

Le refus allemand intervient après la présentation par Volodymyr Zelensky de son « plan de victoire » devant l’UE et l’OTAN. Le président ukrainien y défend une stratégie ambitieuse : obtenir une invitation immédiate à rejoindre l’Alliance, lever les restrictions sur l’usage des armes fournies par les Occidentaux et déployer des moyens de dissuasion non nucléaires en Ukraine. Ces propositions, qui visent à renforcer la position ukrainienne avant toute négociation avec la Russie, peinent à convaincre l’ensemble des alliés. La réponse de Berlin souligne les obstacles diplomatiques et stratégiques qui attendent encore Kyiv dans sa quête d’intégration aux structures occidentales de défense.