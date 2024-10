Outils essentiels pour le télétravail : productivité et organisation 

Pixabay

Le monde du travail actuel exige des professionnels agiles et flexibles, ce qui demande beaucoup d’efforts. En fait, ce n’est que partiellement vrai : avec les bons outils, vous pouvez économiser des efforts ! Selon des études récentes, plus de 25 % des Français travaillent à domicile. Lors des Jeux olympiques de 2024, de nombreuses entreprises ont même encouragé leurs employés à travailler à domicile, compte tenu du chaos urbain engendré par l’événement international.

Cette tendance est mondiale, surtout dans un monde qui vient de se remettre d’une pandémie mondiale qui a nécessité une distanciation sociale. Au cours des années où Covid-19 nous a obligés à changer nos habitudes de vie, le monde a découvert les avantages du télétravail.

Publicité

Face à ce scénario, certains défis se posent. Le premier concerne les outils : qu’est-ce qui peut aider dans le bureau à domicile ? Compte tenu des différences entre le travail présentiel et le télétravail, il faut s’adapter. Les changements de routine facilitent les tâches complexes.

Nous allons parler de l’importance des ressources technologiques dans le télétravail et explorer 4 d’entre elles. L’idée est d’augmenter la productivité et de favoriser l’organisation, tout en gardant à l’esprit la qualité du travail effectué. Êtes-vous curieux ? Lisez la suite pour tout comprendre !

Quelle est l’importance des outils dans le télétravail ?

Pour les personnes qui travaillent au siège d’une entreprise, la plupart des questions « pratiques » de la journée ne sont pas de leur responsabilité. Si un ordinateur ne fonctionne plus, par exemple, l’organisation a le devoir d’engager un professionnel pour le réparer. Il en va de même pour un certain nombre d’autres fonctions.

Dans le cas du télétravail, en revanche, la plupart de ces responsabilités incombent aux individus. Votre ordinateur ne fonctionne plus ? Vous devrez le faire entretenir. Même si les coûts sont supportés par l’entreprise, il est essentiel de prévenir les problèmes à l’aide d’outils technologiques.

Publicité

Sans oublier les ressources qui permettent une communication directe entre des professionnels physiquement distants. Les conversations par courrier électronique, la messagerie instantanée et les appels audio et vidéo ne sont que quelques exemples qui montrent tout ce qu’il y a à préparer pour bien travailler à distance.

Si le télétravail permet aux professionnels de bénéficier d’une plus grande indépendance, il requiert également des précautions ciblées pour garantir le bon déroulement des activités quotidiennes. Sur la base de tout cela, nous explorerons quelques outils au cours de la prochaine rubrique.

4 outils essentiels pour la productivité et l’organisation du bureau à domicile

Plutôt que de guider les professionnels vers des logiciels spécifiques, les quatre points ci-dessous constituent des catégories de ressources numériques qui contribuent à une routine de travail à domicile productive et organisée. Chacun d’entre eux contribue à un type de travail différent, mais tous sont essentiels pour les tâches à distance.

1. Éditeur PDF pour la conversion de fichiers

Les tâches pour convertir PDF en Word sont très utiles pour le télétravail, compte tenu de la fréquence d’envoi et de réception de fichiers dans ce type de travail. Le format PDF est sans doute le plus flexible et le plus polyvalent de tous, et peut être ouvert sur n’importe quel appareil numérique.

En fait, les éditeurs PDF sont généralement recommandés pour ceux qui travaillent à domicile, car ils peuvent être nécessaires pour faire plus que convertir des documents. Les services de ce type permettent de compresser les fichiers pour réduire leur taille, d’extraire et de supprimer des pages, de fusionner des documents, etc.

2. Programme de réunions vidéo

Travailler à distance ne signifie pas travailler de manière isolée. En d’autres termes, la plupart des travaux effectués via le bureau à domicile continuent d’être collectifs et de faire partie d’une équipe, la seule différence étant que les équipes ne se rencontrent pas physiquement. Partant de cette réalité, nous devrions parler des réunions vidéo.

Des réunions vidéo sont possibles grâce à des programmes spécifiques gratuits ou payants. Leurs spécificités varient de ceux qui ne permettent que les appels à ceux intégrant le partage de documents, l’attachement de messages et d’autres éléments utiles pour le bureau à domicile.

3. Services de stockage de données dans le cloud

Les services de stockage dans le cloud fonctionnent de manière très simple : au lieu de stocker les données sur un support physique (comme un disque dur externe ou une clé USB), les fichiers sont sauvegardés dans des serveurs sur l’internet, auxquels peuvent accéder les utilisateurs qui ont recours à ces services.

Pour ceux qui sont en télétravail, ce type de ressources est extrêmement utile, compte tenu de ce qu’il a en commun avec le bureau à domicile. Grâce aux services de stockage dans le cloud, les professionnels peuvent travailler quel que soit l’endroit où ils se trouvent en utilisant l’internet.

4. VPN pour la simulation de géolocalisation

« VPN » est l’abréviation de « Virtual Private Network » et désigne les programmes capables de contourner les limites géographiques présentes sur l’internet. Un exemple notable est celui de la Chine, où de nombreux réseaux sociaux parmi les plus répandus au monde sont interdits sur tout le territoire. Avec un VPN, les Chinois y ont accès.

Les VPN sont très utiles pour ceux qui travaillent à distance dans d’autres pays. Supposons que vous soyez en France et que vous travailliez pour une entreprise japonaise : les VPN garantiront le déblocage de tous les sites web japonais ; tout ce que vous avez à faire, c’est de simuler votre emplacement virtuel comme étant dans le pays.

Sans aucun doute, le télétravail apporte un certain nombre d’avantages. Il vaut donc la peine d’investir dans la connaissance des outils de cette nature. En plus des 4 cités ci-dessus, vous pouvez trouver un outil technologique spécifique pour n’importe quelle tâche que vous effectuez dans votre journée.

Sources: https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2021/10/18/home-office-e-possivel-para-menos-de-1-em-cada-5-trabalhadores-no-brasil-aponta-estudo.ghtml

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2024/07/26/brasileira-que-mora-na-franca-diz-que-empresas-estao-incentivando-home-office-durante-olimpiadas.ghtml

https://www.ledevoir.com/economie/798330/emploi-conjuger-travail-bureau-domicile