La crise du coronavirus a eu des impacts bien au-delà du milieu sanitaire dans le monde. Si de nombreuses entreprises ont été contraintes de se mettre au télétravail, d’autres ont dû fermer les portes face à la chute drastique du nombre de clients. Bien des secteurs comme l’alimentaire ou certains types de restaurants (fast-food) ont réussi à tenir tant bien que mal. Mais qu’ont fait les nombreuses entreprises de leurs locaux pendant ce temps ?

Certaines PME ont en effet dû rendre leurs locaux et se concentrer sur le télétravail. C’est le cas par exemple dans le milieu de l’informatique, où le télétravail a été plus facile à gérer avec l’arrivée des solutions de visioconférence comme Zoom ou Google Meet. D’après des informations reprises par le site spécialisé en économie Boursorama, les dépenses dans l’immobilier d’entreprise ont chuté de 33% en France durant l’année 2020. Ceci est un impact direct des nouveaux modes d’organisation, en télétravail ou en alternance entre les deux modes. Mais ce qui semblait être une réduction drastique du marché de l’immobilier de bureau ne va peut-être finalement être qu’une transition vers un autre type adapté au travail à domicile, voire des dépenses supplémentaires pour un immobilier (en plus de ceux dans les locaux des entreprises) dans les appartements des salariés. Un autre secteur qui connaît révolution est bien celui des espaces de coworking qui accueillent des travailleurs indépendants, des consultants et autres dirigeants d’entreprises individuelles.

De plus en plus d’achats pour les appartements

Dans des métropoles européennes, les tendances sont confirmées. le prix de l’immobilier de bureau a Paris est désormais grandement influencé par la tendance des achats pour domiciles. Le mot d’ordre est donc simple : un bouleversement oui, mais pas la fin du monde non plus. CBRE, leader reconnu du conseil en immobilier d’entreprise parle d’une baisse de 14 à 18% des besoins en mètres carrés.

Son président Fabrice Allouche a même confié dans un entretien au magazine «Les Echos» : « Le télétravail va remettre en question nombre d’organisations et réduire en conséquence leurs surfaces de bureaux. Cette réduction se fera tout d’abord en adoptant des organisations de type « flex office », c’est-à-dire sans poste de travail attitré… ce qui ne va pas de soi pour toutes les entreprises. De nombreuses entreprises se sont déjà engagées dans cette réflexion afin de repenser leurs modes et lieux de travail, elles avancent chacune à leur rythme, dans une démarche « test and learn ».

De nombreuses entreprises ont déjà emboîté le pas à cette nouvelle donne. Volum spécialiste de la location de bureau en contrat en prestation de service en est le parfait exemple. Comme toutes les crises, la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus va pousser à un nouveau mode de vie aussi bien professionnel que personnel. Le monde du travail saura s’adapter grâce à l’ingéniosité des entreprises et du secteur de l’immobilier de bureau. Un changement qui aura déjà été constaté dans le secteur des logiciels avec l’arrivée en l’espace de quelques mois de logiciels désormais incontournables pour le travail à distance.