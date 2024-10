PHOTO/ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que le monde est entré dans une période de transformations profondes des relations internationales, lors du forum « Les Relations entre les époques et les civilisations » au Turkménistan. Cette déclaration intervient dans un contexte géopolitique tendu, marqué par des reconfigurations des alliances et des équilibres de pouvoir à l’échelle mondiale.

Poutine a souligné l’importance d’un dialogue ouvert et inclusif pour façonner un nouvel ordre mondial. La Russie, selon lui, est prête à discuter des paramètres de ce nouvel ordre avec tous les partenaires internationaux. Cette position reflète la volonté de Moscou de jouer un rôle actif dans la redéfinition des règles du jeu diplomatique.

Le dirigeant russe a insisté sur la nécessité de prendre en compte les opinions de chaque État et de chaque peuple pour garantir la paix et le développement universel. Cette approche met en avant une vision multipolaire des relations internationales, où le respect mutuel et l’égalité entre les nations seraient au cœur des interactions diplomatiques.

Dans le cadre de cette vision, Poutine a invité les participants du forum au prochain sommet des BRICS, prévu du 22 au 24 octobre à Kazan. Cette invitation souligne l’importance croissante que la Russie accorde à ce groupe de pays émergents comme contrepoids aux structures occidentales traditionnelles.

La visite de travail de Poutine au Turkménistan s’inscrit dans cette dynamique de repositionnement diplomatique. Outre sa participation au forum, le président russe a prévu des entretiens bilatéraux, notamment avec le nouveau président iranien, Massoud Pezechkian. Ces discussions devraient porter sur la situation au Moyen-Orient, illustrant l’engagement de la Russie dans les enjeux régionaux majeurs.