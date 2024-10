Sécurité des bâtiments au Togo: l’appel urgent de l’ONIT après l’effondrement d’un bâtiment

image d'illustration

L’Ordre national des ingénieurs du Togo (Onit) a réagi ce vendredi 25 octobre 2024 par rapport à l’effondrement d’un immeuble à Lomé.

Au petit matin du vendredi 18 octobre 2024, un immeuble de 5 étages s’est effondré dans la capitale togolaise, précisément dans la localité de Sagbado. En s’effondrant, l’immeuble a fini sa chute sur une habitation, faisant trois morts, plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels. Une semaine après le drame, l’Ordre national des ingénieurs du Togo (Onit), après avoir visité le site, a fait un point de presse. L’Onit affirme que cet immeuble n’avait pas un permis de construire et déplore cet acte. « La collaboration avec des professionnels qualifiés est essentielle pour limiter les risques et garantir des ouvrages durables et sûrs », a allégué le vice-président de l’Onit Marius Bagny. Les travaux de l’immeuble avaient été arrêtés par les autorités communales, mais ont repris quelque temps après.

Rappelant le rôle de l’office qui est d’accompagner l’État et les citoyens dans « la réalisation de travaux d’ingénierie dans le strict respect de la loi N° 2020-004 du 20 mars 2020, qui encadre la profession d’ingénieur au Togo« , Marius Bagny a lancé un appel aux citoyens pour qu’ils réalisent des audits techniques de leurs bâtiments afin d’identifier les risques et de proposer des mesures correctives pour prévenir d’autres tragédies. Il a aussi rappelé l’importance d’un permis de construire et d’un certificat de conformité pour toute construction.

Après la visite de l’immeuble qui s’est effondré, l’Ordre national des ingénieurs du Togo a effectué d’autres visites sur des chantiers et a invité les propriétaires des lieux à corriger les irrégularités.