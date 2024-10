Sénégal-Burkina : liste des Lions de Pape Thiaw, ce qu’il faut savoir

Le match Sénégal-Burkina Faso du 14 novembre prochain à Bamako s’annonce décisif pour clôturer la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Bien que les deux équipes aient déjà validé leur qualification pour le tournoi prévu au Maroc, cette rencontre dans le groupe L revêt une importance capitale pour déterminer le leader du groupe.

La Fédération Sénégalaise de Football s’est organisée pour envoyer les convocations dès le lundi 28 octobre aux clubs des joueurs sélectionnés, soit plus de quinze jours avant le début des rencontres. Cette liste officielle sera dévoilée le vendredi 8 novembre 2024. Du 11 au 19 novembre, les Lions auront un programme d’entraînement intensif pour peaufiner leur stratégie, avant de se rendre à Bamako la veille du match, le 13 novembre. Le retour au Sénégal est prévu pour le lendemain, le 15 novembre, après ce duel crucial contre le Burkina Faso au stade du 26 mars.

Publicité

Après la rencontre contre le Burkina Faso, les Lions de la Teranga devront rapidement se préparer pour leur dernier match de qualification. Ils retrouveront le Burundi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio quatre jours plus tard, une rencontre qui mettra fin à la phase éliminatoire de la CAN 2025. Le duo de sélectionneurs Thiaw et Pellerin a prévu des séances d’entraînement pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles pour ces deux rendez-vous.

En dépit de leur qualification déjà acquise, le Sénégal et le Burkina, avec chacun 10 points après quatre journées, ont la possibilité de prendre la tête du groupe L en cas de victoire. Le stade du 26 mars, où se déroulera la rencontre, est ainsi préparé pour accueillir cette confrontation qui décidera probablement du premier du groupe.

La Fédération a également mis en place un programme de communication pour accompagner l’équipe dans cette phase décisive. Une conférence de presse d’avant-match est prévue le mercredi 13 novembre pour permettre au staff technique de partager les derniers éléments sur la préparation et la stratégie adoptée pour le match.

Ce match s’annonce intense malgré la qualification déjà acquise, tant la compétition reste vive pour garantir la première place du groupe L. Les supporters sénégalais suivront avec attention cette rencontre, confiants dans les efforts de leur équipe pour finir en tête et aborder la CAN 2025 avec un moral au plus haut.