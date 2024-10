Sénégal : les mots forts de Kalidou Koulibaly après le départ d’Aliou Cissé

Le départ d’Aliou Cissé, sélectionneur emblématique de l’équipe nationale du Sénégal pendant neuf ans, a secoué la Tanière. Lors d’une conférence de presse ce lundi, en marge de la double confrontation contre le Malawi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions de la Teranga, s’est exprimé sur cette transition inattendue. Le défenseur central d’Al-Hilal Riyadh a partagé son ressenti sur le changement de leadership tout en réaffirmant l’unité et la détermination de l’équipe.

« Il y a un bon état d’esprit. Malgré la situation, on est à disposition de l’équipe nationale et du staff qui a été mis en place », a déclaré Koulibaly, faisant allusion à l’encadrement temporaire chargé de gérer la transition. « Le staff nous connaît déjà. Ils savent de quoi on a besoin, et cela va nous faciliter la tâche », a-t-il ajouté, rassurant ainsi sur la continuité du travail en cours malgré les incertitudes entourant le départ de Cissé.

Publicité

Alors que l’équipe se prépare à affronter le Malawi, Koulibaly a insisté sur l’importance de ces deux matchs : « Il va falloir être plus sérieux que d’habitude pour bien préparer ces rencontres, car elles sont très importantes pour notre qualification à la CAN. » Le capitaine a aussi loué l’atmosphère au sein du groupe, soulignant que « la première séance s’est super bien passée. Les joueurs ont bien travaillé et appliqué les consignes ».

Kalidou Koulibaly n’a pas caché que le départ d’Aliou Cissé a été un choc pour l’équipe : « Le départ d’Aliou nous a pris un peu de court », a-t-il avoué. « Ce sont des décisions qui viennent d’en haut, donc nous devons les accepter ». Toutefois, malgré cette surprise, le défenseur a réitéré l’engagement de l’équipe à continuer le travail entamé par leur ancien coach : « On a commencé un travail avec lui, et il va falloir le poursuivre sur le terrain. Nous devons gagner ici et au Malawi pour lui rendre hommage et faire plaisir au peuple sénégalais. »

Koulibaly a également tenu à rappeler l’impact majeur d’Aliou Cissé sur le football sénégalais : « Il nous a fait gagner une Coupe d’Afrique, avec plus de 65 % de victoires. Il a apporté solidité, humilité et amour à cette équipe. Avant, c’était le Sénégal qui allait chercher des joueurs ; maintenant, ce sont eux qui viennent vers nous. » Des mots forts qui témoignent du respect et de l’admiration que les joueurs ont pour l’ancien sélectionneur, considéré comme un architecte clé du renouveau du football sénégalais.

La sortie d’Aliou Cissé, bien que difficile à accepter pour les joueurs, est vue par Kalidou Koulibaly comme une opportunité de rebondir : « C’est une situation qui peut chambouler, surtout les plus jeunes. Moi-même, je n’ai connu qu’un seul sélectionneur en équipe nationale, et cela fait partie des défis du football », a confié le capitaine. Mais au-delà des bouleversements, Koulibaly reste confiant dans les capacités de l’équipe à aller de l’avant : « Nous sommes des professionnels. On va faire de notre mieux pour honorer notre ancien coach et avancer.«

Publicité

Le capitaine a également tenu à rappeler que la responsabilité des résultats n’incombe pas uniquement à Aliou Cissé, mais également aux joueurs : « Aliou n’est pas le seul fautif de nos derniers résultats décevants. Nous aussi, joueurs, avons notre part de responsabilité », a-t-il reconnu. Cette autocritique révèle la maturité de Koulibaly et son désir de voir l’équipe se remettre sur les rails en vue de la qualification pour la CAN 2025.

Dans un message adressé au public sénégalais, Kalidou Koulibaly a appelé à l’unité : « Le message que je veux donner aux Sénégalais, c’est d’être toujours derrière nous. Nous avons de grandes responsabilités et nous allons les prendre sur le terrain », a-t-il déclaré. Selon lui, c’est dans « l’union sacrée » que l’équipe pourra à nouveau faire vibrer le pays. « L’équipe nationale est un thermomètre du pays. Quand tout va bien, cela passe aussi par nous », a-t-il ajouté, conscient des attentes élevées placées sur les Lions de la Teranga.

Pour Koulibaly, la page Aliou Cissé est tournée, mais le livre reste à écrire. « Maintenant, il ne faut pas qu’on vive sur des souvenirs, il faut viser le futur. On va continuer le travail qu’il a commencé », a-t-il conclu. Avec une équipe soudée et motivée, les Lions du Sénégal entendent bien surmonter cette transition délicate et se qualifier pour la CAN, tout en honorant l’héritage de celui qui a marqué leur histoire récente.