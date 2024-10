Terrorisme : le Ghana compte combattre aux côtés du Burkina

Ibrahim Traore (DR)

Le mercredi 30 octobre 2024, Boniface Adagbila, ambassadeur du Ghana au Burkina Faso, a rencontré le président burkinabè Ibrahim Traoré. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la fin de mission de Boniface Adagbila et vise à discuter des relations entre les deux pays.

Les tensions diplomatiques entre le Ghana et le Burkina Faso semblent désormais apaisées. Le président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré et l’ambassadeur du Ghana au Burkina Faso Boniface Adagbila ont échangé le mercredi 30 octobre 2024. Lors de cet échange, l’ambassadeur ghanéen a déclaré que la coopération régionale est plus que jamais nécessaire pour faire face aux enjeux actuels, dont le terrorisme. Pour Boniface Adagbila, il est important que les nations de la sous-région se soutiennent mutuellement et renforcent leur coopération pour restaurer la sécurité et la paix dans la sous-région. Il a fait part de l’engagement de son pays à accompagner le Burkina Faso face aux menaces sécuritaires croissantes. « Le Ghana s’engage à soutenir le Burkina Faso parce que si le Burkina Faso est envahi, tous les pays côtiers le seront également », a-t-il déclaré.

À en croire l’ambassadeur ghanéen Boniface Adagbila, le Burkina Faso et le Ghana sont un et indivisibles. Ils sont juste divisés géographiquement. « Les gens pourraient voir le Ghana et le Burkina Faso comme deux pays politiquement divisés parce que nous avons des frontières qui nous ont été artificiellement attribuées ; la vérité est que le Ghana et le Burkina Faso sont deux pays frères », a-t-il affirmé.