Uac au Bénin : Radio Univers reprend ses émissions

Selon des sources proches de la Fédération Nationale des Etudiants du Bénin, Radio Univers, la radio emblématique de l’Université d’Abomey-Calavi, a récemment rouvert ses portes pour le plus grand plaisir de la communauté estudiantine. Fermée le 21 octobre 2024, cette station avait été suspendue suite à des plaintes de la Fédération Nationale des Étudiants du Bénin (FNEB), qui reprochait une gestion peu transparente et des dysfonctionnements dans l’administration de la radio.

Pour la FNEB, la fermeture temporaire était nécessaire pour garantir une réforme significative et mieux aligner la station avec les attentes des étudiants. Face à cette situation, une Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue ce dimanche 27 octobre, réunissant responsables et représentants des étudiants. Cette réunion visait à résoudre les tensions et à trouver des solutions pour un redémarrage en toute confiance.

Un comité provisoire de gestion

Après des échanges fructueux, les participants ont approuvé la réouverture de Radio Univers, considérée comme un canal essentiel d’information et de culture pour les étudiants. Ils ont également convenu de mettre en place un comité provisoire de gestion. Composé de deux membres, ce comité aura pour mission d’organiser des élections pour désigner une nouvelle équipe de direction, apportant ainsi une nouvelle ère de transparence et de responsabilité.