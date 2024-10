UE – UA : vers un partenariat à 1.2 milliard $

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’UA. © Sean Gallup/Getty via AFP

L’Union européenne (UE) et l’Union africaine (UA) ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique avec un engagement financier significatif pour soutenir l’intégration économique sur le continent africain. Lors d’une récente rencontre à Addis-Abeba, l’UE a annoncé qu’elle mobiliserait 1,1 milliard d’euros (environ 1,2 milliard de dollars US) pour soutenir la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Cet appui vise à promouvoir une meilleure intégration économique en Afrique, avec pour objectif final de créer un marché continental unifié.

Ce financement s’inscrit dans une démarche de coopération renforcée entre les deux organisations, l’UE étant déjà le principal partenaire commercial de l’Afrique, avec des échanges atteignant près de 367 milliards d’euros en 2023. Une intégration plus poussée des marchés africains permettrait aux entreprises européennes d’accéder à un marché de 1,3 milliard de consommateurs. Cet aspect a été mis en avant lors des discussions entre Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux, et Albert Muchanga, commissaire de l’UA chargé du développement économique.

L’enveloppe de financement sera débloquée par l’UE avec la contribution de plusieurs États membres, notamment le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, la France, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande et la Suède. Ce soutien financier marque un jalon important dans les efforts conjoints des deux unions pour promouvoir un développement économique inclusif en Afrique.

Cette initiative symbolise également l’importance croissante du partenariat entre l’UA et l’UE. Alors que le continent africain cherche à renforcer ses capacités économiques, notamment à travers des projets comme la Zlecaf, l’Europe voit dans cette coopération une opportunité pour encourager une croissance partagée et renforcer la stabilité. Le soutien financier annoncé par l’UE et ses partenaires européens souligne leur engagement à accompagner l’Afrique dans ses efforts d’intégration régionale et à ouvrir la voie à une coopération commerciale plus fluide entre les deux continents.

L’annonce de ce plan de financement met en lumière une volonté commune de bâtir un avenir où la prospérité économique s’étend des deux côtés de la Méditerranée, avec des échanges commerciaux et des investissements plus dynamiques. Au-delà des bénéfices économiques directs, cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de coopération durable entre l’Afrique et l’Europe, avec des impacts potentiels sur la création d’emplois, l’innovation et le renforcement des infrastructures économiques en Afrique.