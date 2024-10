Ukraine: la proposition désespérée aux soldats nord-coréens

Des soldats nord-coréens, à la frontière avec le sud. PHOTO AFP - AFP

La guerre en Ukraine prend un nouveau tournant après une opération spectaculaire des forces spéciales ukrainiennes. Ces dernières se sont infiltrées dans la région russe de Koursk, démontrant leur capacité à frapper loin derrière les lignes ennemies. Malgré ce coup d’éclat, les forces russes maintiennent leur avantage sur le front est, où leur supériorité en équipements et en munitions leur permet de progresser méthodiquement. Les troupes ukrainiennes, confrontées à des pénuries croissantes de matériel, continuent de céder du terrain sur plusieurs positions stratégiques.

Une main tendue vers les soldats de Kim Jong-un

Face à l’arrivée des premières unités militaires nord-coréennes dans cette même région de Koursk, l’Ukraine déploie une stratégie inattendue. Le programme « Je veux vivre« , initiative du renseignement militaire ukrainien, diffuse désormais une vidéo en coréen ciblant spécifiquement les soldats de Pyongyang. Le message est direct : l’Ukraine garantit des conditions de détention respectueuses, conformes aux conventions de Genève, à tout soldat nord-coréen choisissant la reddition. Cette démarche témoigne de l’adaptabilité des services ukrainiens face à l’évolution constante du conflit.

Publicité

Un programme qui a fait ses preuves

Lancé en septembre 2022, « Je veux vivre » a déjà démontré son efficacité auprès des forces russes. Plus de 300 soldats de Moscou ont emprunté cette voie vers la captivité ukrainienne, tandis que 35 000 demandes ont été enregistrées, émanant principalement de militaires russes actifs ou de futurs conscrits. Le programme assure une protection juridique aux captifs, les enregistrant comme prisonniers de guerre plutôt que comme déserteurs, préservant ainsi leur avenir post-conflit.

Les défis technologiques de la reddition

La proposition ukrainienne se heurte néanmoins à des obstacles majeurs. Le régime nord-coréen maintient un contrôle drastique sur les technologies de communication. Les smartphones y sont étroitement surveillés, l’accès à internet quasi inexistant, et les ordinateurs personnels rarissimes. En Russie même, le site « Je veux vivre » reste bloqué, bien qu’accessible via VPN. Les services ukrainiens ont toutefois développé des alternatives, notamment par messagerie et chatbot, pour contourner ces restrictions. L’appel aux soldats nord-coréens résonne comme un avertissement : « Ne reproduisez pas le destin tragique des centaines de milliers de soldats russes qui ne reverront jamais leur pays. »

La main tendue de Kiev aux soldats nord-coréens révèle la complexification croissante du conflit ukrainien. Cette initiative audacieuse conjugue considérations humanitaires et stratégie militaire, alors que la Russie multiplie les alliances pour maintenir son effort de guerre. L’efficacité de cette approche face aux soldats de Kim Jong-un reste à démontrer, mais elle illustre la capacité d’innovation ukrainienne dans une guerre d’usure qui continue de transformer le paysage géopolitique mondial.