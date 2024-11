Afrique : cette compagnie aérienne annonce une liaison directe vers la France

Photo de Alexander Schimmeck sur Unsplash

Air Côte d’Ivoire confirme ses ambitions de devenir un acteur clé du transport aérien africain avec l’annonce d’une nouvelle ligne stratégique reliant Abidjan à Paris dès 2025. Cette liaison quotidienne marque un jalon important dans le plan d’expansion de la compagnie, présenté par Abdoulaye Coulibaly, président du Conseil d’administration, lors de la 130ᵉ Assemblée générale de l’Association internationale des transporteurs aériens francophones (ATAF), tenue à Abidjan.

Cette nouvelle route s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la connectivité internationale de la Côte d’Ivoire. Après l’ouverture en mai 2024 d’une ligne vers Casablanca, Air Côte d’Ivoire prépare l’ajout d’autres destinations majeures, notamment New York, Bruxelles, Washington, Londres et Beyrouth, prévues d’ici 2027. La desserte parisienne, qui est très attendue, devrait permettre à la compagnie de capter une part importante du trafic entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe.

Pour soutenir cette expansion, Air Côte d’Ivoire prévoit d’élargir sa flotte, qui atteindra 18 avions à l’horizon 2031. Deux Airbus A330 sont attendus en mars et avril 2025, issus d’une commande passée en octobre 2022. Ces appareils long-courriers modernes offriront des capacités accrues, tant pour le transport de passagers que pour le fret. Avec un réseau visant 35 destinations, la compagnie entend devenir un moteur de la croissance économique ivoirienne et un vecteur de rayonnement régional.

Air Côte d’Ivoire, qui a récemment annoncé des progrès significatifs dans la gestion de sa trésorerie, bénéficie d’une base financière plus solide pour réaliser ses objectifs. La mise en œuvre rigoureuse de son programme de développement et l’ouverture de nouvelles lignes devraient également renforcer sa compétitivité face aux autres acteurs régionaux et internationaux.

Avec ce plan d’expansion ambitieux, Air Côte d’Ivoire se positionne comme un acteur de premier plan dans le transport aérien africain. En capitalisant sur son hub d’Abidjan et en développant des connexions internationales, la compagnie aspire à devenir une référence en Afrique de l’Ouest et au-delà, tout en contribuant à l’attractivité de la Côte d’Ivoire sur la scène mondiale.