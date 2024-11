Afrique du Nord : 600 millions $ pour booster la téléphonie mobile

Photo d'illustration

L’opérateur télécom Vodafone Egypt, filiale du groupe sud-africain Vodacom, vient de sceller un partenariat stratégique de 30 milliards de livres égyptiennes (environ 609,6 millions USD) avec l’opérateur public Telecom Egypt. Cette alliance vise à soutenir l’expansion de Vodafone Egypt et à préparer le terrain pour l’introduction de la 5G en Égypte.

Parmi les principaux volets de cet accord figure l’extension, jusqu’en 2031, des services de transmission de données de Telecom Egypt pour Vodafone. Ce prolongement renforcera les infrastructures de réseau, facilitant ainsi l’extension des services de téléphonie mobile et l’amélioration de la couverture réseau. Un autre point clé de la collaboration est le déploiement de la fibre optique dans les sites mobiles de Vodafone Egypt, prévu sur une période de quatre ans, pour garantir une connectivité améliorée et des services de meilleure qualité.

Ce partenariat inclut également des services télécoms fixes et d’Internet, consolidant la position de Vodafone Egypt comme leader de la téléphonie mobile dans le pays. Pour l’entreprise, ces efforts se traduisent par l’élargissement de sa couverture et l’optimisation des services pour ses clients existants, tout en visant de nouveaux abonnés.

En s’appuyant sur les infrastructures de Telecom Egypt, Vodafone Egypt affiche des ambitions de modernisation et de croissance qui s’inscrivent dans une stratégie de long terme, alors que le pays se rapproche de l’ère de la 5G. Cette coopération ouvre la voie pour un réseau mobile plus performant en Égypte et marque une étape importante dans le développement technologique du pays.