Afrique du Nord : 91 millions $ dans des projets de transport

L’Égypte poursuit son ambitieuse transformation dans le domaine des transports, avec un accent particulier sur la modernisation de son réseau ferroviaire. Un accord signé récemment entre l’Autorité égyptienne des tunnels, Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), et Arab Bank a débloqué une facilité de crédit à long terme de 4,5 milliards de livres égyptiennes (environ 91 millions USD). ADCB contribue à hauteur de 3 milliards, tandis qu’Arab Bank apporte 1,5 milliard. Ce financement permettra de relancer plusieurs projets stratégiques visant à redéfinir le paysage ferroviaire égyptien.

Ces fonds serviront à accélérer la mise en œuvre de projets colossaux, tels que la modernisation des trains à grande vitesse, la construction de monorails, et l’introduction de trains électriques. Ces initiatives marquent un tournant dans la stratégie de transport du pays, qui aspire à aligner ses infrastructures sur les standards internationaux. Le gouvernement égyptien a également annoncé son intention de développer une industrie locale de fabrication de matériel ferroviaire. Cette approche vise non seulement à densifier le parc ferroviaire national, mais aussi à positionner l’Égypte comme un acteur majeur dans l’exportation de pièces et de composants ferroviaires.

L’Égypte dispose du réseau ferroviaire le plus ancien d’Afrique et du Moyen-Orient, dont certaines lignes datent des années 1850. Malgré son rôle clé dans la mobilité nationale, ce réseau souffre d’un sous-investissement chronique qui n’a pas suivi la croissance des flux de passagers et de marchandises. Cette situation a entraîné des infrastructures vieillissantes, souvent à l’origine d’accidents fréquents. Les nouveaux projets visent donc à renforcer la sécurité, tout en augmentant la capacité et l’efficacité du transport ferroviaire.

En s’appuyant sur des partenariats solides avec des investisseurs internationaux, l’Égypte cherche également à consolider son influence régionale dans le domaine des transports. La création d’une industrie ferroviaire locale pourrait permettre au pays de devenir un exportateur clé en Afrique et au Moyen-Orient, contribuant ainsi à diversifier son économie. Ce plan s’inscrit dans une vision plus large de modernisation des infrastructures nationales, englobant également des projets routiers et maritimes.

Au-delà de la modernisation technique, ces projets devraient avoir un impact significatif sur l’économie égyptienne. Ils permettront de générer des emplois, d’améliorer la connectivité des régions et de réduire les coûts de transport pour les usagers. En outre, un système ferroviaire moderne pourrait attirer davantage d’investissements étrangers dans d’autres secteurs, consolidant ainsi la position de l’Égypte comme hub économique dans la région.