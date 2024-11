Afrique du Sud : l’ANC tourne la page Jacob Zuma

EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL/POOL

Le parti politique d’Afrique du Sud African National Congress (ANC), en français Congrès national africain, a officiellement confirmé l’exclusion de Jacob Zuma, ancien président de l’Afrique du Sud, après le rejet de son appel, le 22 novembre 2024. En décembre 2023, lors d’une conférence de presse, Jacob Zuma a décidé de tourner le dos à l’ANC et de voter le nouveau parti politique Umkhonto we Sizwe (MK) aux élections générales sud-africaines de 2024, tout en conservant son statut de membre de l’ANC.

Les élections générales sud-africaines permettent d’élire les membres de l’Assemblée nationale d’Afrique du Sud et ceux des assemblées provinciales des neuf provinces. Le 29 mai 2024 Umkhonto we Sizwe arrive troisième avec 14,5 % des voix pour 58 sièges sur 400. Mené par le président Cyril Ramaphosa, l’ANC perd la majorité absolue des sièges avec 40 % des voix. La commission disciplinaire du Congrès national africain a alors décidé d’exclure du parti l’ancien chef de l’État pour avoir dirigé un parti rival.

« Le membre accusé est exclu de l’ANC (et) a le droit de faire appel devant la commission disciplinaire nationale d’appel dans les vingt et un jours », peut-on lire dans un document en date du 29 juillet et consulté par l’AFP. Jacob Zuma fit appel de son exclusion et l’a perdu. L’ANC a donc confirmé l’exclusion le vendredi 22 novembre 2024. Jacob Zuma était membre de l’ANC depuis 1959 et a été deux fois élu président de l’Afrique du Sud sous ce parti. En 2018, il a été chassé du pouvoir pour cause de scandales de corruption et sera remplacé par Cyril Ramaphosa.