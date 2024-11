Afrique : une ligne ferroviaire de 100 km inaugurée

Dodi Achmad - Unsplash

Le Ghana vient de franchir une étape majeure dans la modernisation de son réseau de transport. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a inauguré le vendredi 22 novembre 2024, une nouvelle ligne ferroviaire à écartement standard (SGR) reliant Tema à Mpakadan. Ce projet, financé en grande partie par un prêt de la banque indienne Exim, a nécessité un investissement de 281 milliards de francs CFA.

Cette infrastructure moderne, dotée d’un pont de 300 mètres traversant le fleuve Volta, est bien plus qu’une simple ligne de chemin de fer. Elle s’inscrit dans une vision plus large visant à transformer l’économie ghanéenne en réduisant la dépendance au transport routier, en facilitant les échanges commerciaux et en stimulant le développement des régions intérieures. « Cette réalisation historique, la toute première ligne de chemin de fer à écartement standard au Ghana, symbolise les avancées audacieuses que nous réalisons pour moderniser nos infrastructures de transport et stimuler la croissance économique de notre pays », a déclaré le président

La nouvelle ligne ferroviaire offre de nombreux avantages. Elle permettra de réduire les coûts de transport, d’améliorer la compétitivité du port de Tema, de diminuer les embouteillages et la pollution et de renforcer la sécurité routière. De plus, en s’intégrant à un réseau multimodal combinant transport ferroviaire, routier et fluvial, elle facilitera les échanges commerciaux avec les pays voisins, notamment le Burkina Faso. Les chemins de fer « sont essentiels pour réduire les coûts logistiques et favoriser l’intégration régionale« , a déclaré le président Akufo-Addo. Cette nouvelle infrastructure devrait également stimuler le développement économique des régions traversées, en particulier le secteur agricole. « Cette ligne est une pierre angulaire pour transformer notre agriculture et dynamiser nos échanges commerciaux », affirme-t-il.

En créant un ministère dédié au développement ferroviaire en 2017, le gouvernement ghanéen a clairement affiché sa volonté de faire de ce secteur un moteur de croissance. La ligne ferroviaire Tema-Mpakadan fait partie d’un énorme projet d’expansion du réseau ferroviaire, qui entrevoit la construction de 4000 km de voie de fer dans le pays et établit des liaisons vers les pays voisins.