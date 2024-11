Ambition Africa 2024 : Abimbola présente la vision du Bénin pour les Industries culturelles

Abimbola (Photo présidence du Bénin)

La 6ème édition de « Ambition Africa 2024 » s’est tenue les 19 et 20 novembre au ministère des Finances et de l’Industrie en France. Cet événement majeur, organisé par Business France sous l’égide du ministère français de l’Économie et du ministère des Affaires étrangères, rassemble chaque année des responsables politiques, des ambassadeurs et des entrepreneurs des deux continents, dans le but de renforcer les échanges commerciaux entre la France et l’Afrique.

Représentant le Bénin, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a pris part à la Table Ronde du 20 novembre, qui portait sur les « Industries Culturelles et Créatives en Afrique : un moteur du développement économique et social« . Lors de son intervention, le ministre a partagé la vision du gouvernement béninois, dirigé par le président Patrice Talon, pour faire des industries culturelles et créatives (Icc) un levier majeur de croissance économique et de création d’emplois.

Depuis 2016, le Bénin ambitionne de positionner ce secteur comme le deuxième moteur économique du pays, après l’agriculture. Avec un investissement de plus de 2 milliards d’euros, le gouvernement vise à faire du Bénin un épicentre de l’économie créative en Afrique. Parmi les initiatives clés pour atteindre cet objectif, on retrouve la construction et la rénovation d’infrastructures culturelles modernes, la mise en place d’une réforme du cadre réglementaire, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs publics et privés. Le pays travaille également à améliorer les infrastructures numériques, le climat des affaires dans le secteur de l’art, et à attirer de grands opérateurs à travers des mesures fiscales et incitatives.

Le projet phare de ce développement est la création du Quartier Culturel et Créatif (QCC) à Cotonou, sur 15 hectares, incluant une Aréna, un Cinéma virtuel, et la construction du Musée d’art contemporain de la ville. Ces projets visent à soutenir toute la chaîne de valeurs des ICC, tout en renforçant la diplomatie culturelle du Bénin, qui se positionne comme une porte d’entrée en Afrique et un pôle stratégique pour les collectionneurs et professionnels du monde de l’art.

Le ministre a également souligné l’impact économique de la culture sur les acteurs locaux, notamment à travers les événements et festivals qui stimulent l’économie des régions. Pour conclure, Jean-Michel Abimbola a lancé un appel à des partenariats stratégiques et des investissements pour soutenir cette ambition de développement des ICC au Bénin.

À la suite de son intervention, le ministre a entamé des rencontres individuelles avec des entreprises intéressées par des partenariats dans le secteur culturel et créatif, confirmant ainsi l’engagement du Bénin à attirer des collaborations internationales.