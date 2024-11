Armement: la Chine a un avantage sur les USA dans ce domaine

Photo DR

La rivalité militaire entre les États-Unis et la Chine a marqué les dernières décennies, chaque puissance cherchant à affirmer sa domination technologique et stratégique. Washington a longtemps maintenu une avance significative grâce à ses investissements massifs dans la recherche militaire et son réseau mondial d’alliances. Pékin, de son côté, a méthodiquement développé ses capacités, modernisant son armée et renforçant particulièrement sa présence dans la région Indo-Pacifique. Cette compétition s’est intensifiée autour d’enjeux cruciaux comme Taïwan, catalysant une course aux armements nouvelle génération entre les deux superpuissances.

Une industrie aéronautique chinoise en pleine ascension

Le salon aéronautique de Zhuhai 2024 marque un tournant dans l’affirmation de la puissance aérienne chinoise. L’événement, programmé du 12 au 17 novembre, révèle l’ampleur des progrès réalisés par l’industrie chinoise. Le J-35A Gyrfalcon, comparable au F-35A américain, y fait sa première apparition publique. Cette démonstration témoigne d’une maturité technologique sans précédent, renforcée par la présentation d’autres innovations majeures comme le J-15T pour les porte-avions et le système antibalistique HQ-19. La cadence de production impressionnante de près de 200 chasseurs modernes par an illustre la capacité industrielle chinoise à équiper rapidement ses forces.

Les États-Unis face à des obstacles budgétaires majeurs

L’US Air Force traverse une période délicate avec des contraintes financières qui menacent ses programmes stratégiques. Le NGAD, chasseur de nouvelle génération, et le NGAS, système de ravitaillement aérien, subissent des remises en question profondes. Le F-35A, pierre angulaire de la flotte américaine, absorbe une part disproportionnée des ressources tout en montrant des limites opérationnelles dans le théâtre Pacifique. Cette situation compromet la capacité américaine à maintenir sa supériorité aérienne face à une Chine de plus en plus assertive.

Une dynamique favorable à Pékin

La stratégie chinoise porte ses fruits grâce à une approche industrielle et technologique cohérente. Le développement simultané de chasseurs furtifs, de drones de combat, d’avions de soutien et de systèmes de défense antiaérienne renforce l’arsenal chinois. Cette montée en puissance intervient alors que l’US Air Force peine à financer sa modernisation, créant un déséquilibre potentiel dans la région Indo-Pacifique. Les difficultés américaines à adapter leurs équipements aux exigences du théâtre d’opérations asiatique accentuent cet avantage émergent de la Chine dans le domaine aéronautique militaire.