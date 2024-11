Armement : la France veut remplacer les avions cédés à l’Ukraine

Sébastien Lecornu avec des soldats français (Photo DNA / Cédric JOUBERT)

La France, reconnue mondialement pour son savoir-faire en matière de défense, démontre encore une fois sa capacité d’adaptation face à ses propres besoins et à ceux stratégiques de ses alliés. L’Ukraine, engagée dans un conflit majeur avec la Russie, bénéficie du soutien militaire français à travers des livraisons d’équipements avancés. Une décision marquante concerne l’envoi de six Mirage 2000-5F, appareils emblématiques de l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE), en réponse aux besoins critiques de Kiev.

Cependant, cette mesure soulève des interrogations sur les capacités opérationnelles de la flotte française. Initialement prévus pour rester en service jusqu’en 2030, les Mirage 2000-5F jouent un rôle clé dans des missions stratégiques comme la défense aérienne et la surveillance des zones sensibles telles que le détroit de Bab el-Mandeb. Leur retrait anticipé nécessite une réorganisation des ressources, avec une pression accrue sur les Rafale et les Mirage 2000D rénovés.

Pour compenser ce « trou capacitaire », la solution privilégiée par le ministère des Armées repose sur une accélération des livraisons des Rafale F4, la dernière version de cet avion de combat multirôle. Commandés en 2024 pour un montant de 5 milliards d’euros, les premiers Rafale F4 devraient être livrés dès 2027. Cette montée en cadence, confiée à Dassault Aviation, reflète l’urgence de maintenir la capacité de projection française tout en répondant aux engagements pris auprès de ses partenaires internationaux.

Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, a récemment confirmé que l’usine de Mérignac pourrait atteindre une production de quatre Rafale par mois, renforçant ainsi la réactivité de la filière industrielle. Cette performance repose néanmoins sur une chaîne de sous-traitance résiliente et de nouvelles commandes pour soutenir l’effort.

En conclusion, la France continue de s’affirmer comme un acteur majeur de l’industrie de l’armement, conciliant soutien international et souveraineté militaire. La modernisation de sa flotte aérienne, associée à une capacité de production renforcée, est cruciale pour maintenir son rôle stratégique sur la scène mondiale.