Armement: les difficultés de l’Europe pointée du doigt par une étude

Alors que le monde traverse une période inédite de tensions, chaque bloc tente de s’armer comme il le peut afin d’assurer sa sécurité. C’est le cas en Chine, en Russie ou en Corée du Nord, ainsi qu’aux États-Unis. L’Europe, en revanche, semble légèrement en retrait. Un rapport interpelle d’ailleurs.

En effet, un document signé de l’Institut international pour les études stratégiques a été publié, rapport à travers lequel l’organe s’interroge sur les capacités européennes à faire face en cas d’attaques. Aujourd’hui, France, Allemagne ou encore Pays-Bas et Grande-Bretagne manquent cruellement de forces armées et d’équipement, quand bien même les dépenses ont augmenté au cours des mois derniers.

L’Union européenne, en retrait

Et la situation pourrait devenir plus dramatique encore, courant 2025. En effet, si les États-Unis venaient à annoncer l’arrêt de leur soutien à l’Ukraine, alors les Européens seraient forcés de combler les manques et fournir une aide supplémentaire, aussi bien matérielle que financière accrue à Kiev. Cela pourrait ainsi participer à plonger les armées européennes davantage dans le rouge.

Les forces armées européennes sont effectivement en sous-effectif et n’arrivent pas à recruter. Les jeunes générations sont de moins en moins invitées à s’engager. Rien qu’en Allemagne, 180.000 militaires manquent à l’appel. Les autorités sont au fait des besoins et tentent de trouver des solutions. Berlin pourrait, par exemple, relancer le service militaire obligatoire.

Des manques bien connus

Ces faiblesses, connues depuis des années, ont été révélées au grand public à partir de 2022, au moment où l’Ukraine a été attaquée par la Russie. Depuis, les principales économies européennes réinvestissent. En France, par exemple, de nouveaux sous-marins sont attendus d’ici au début de la décennie prochaine. Paris a également décidé de massivement investir dans les drones… Mais le retard accumulé sur le reste des grandes puissances militaires est d’ores et déjà assez important.