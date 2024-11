Maghreb: ce pays renforce sa coopération avec la Russie dans plusieurs secteurs

Sergueï Lavrov - Affaires étrangères (Photo /TASS/Getty)

Les relations algéro-russes franchissent un nouveau cap en 2024, portées par une dynamique de partenariat qui s’étend bien au-delà des secteurs traditionnels de coopération. La visite officielle d’Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères algérien, à Sotchi pour participer au Forum de partenariat Afrique-Russie, illustre la volonté des deux pays de maintenir un dialogue soutenu sur les enjeux internationaux.

Le secteur énergétique se positionne comme un pilier central de cette collaboration renforcée. La coopération entre Sonatrach et Gazprom se concrétise par un projet ambitieux dans la région d’El Assel. L’initiative prévoit l’aménagement des champs gaziers de Rhourde Sayeh et Rhourde Sayed Nord, comprenant 24 forages et une unité de traitement dédiée à la production de gaz sec, de condensats et de GPL. Ces installations, dont la mise en service est prévue pour 2025, contribueront à consolider le statut de l’Algérie comme acteur majeur dans l’approvisionnement énergétique mondial.

Publicité

La signature d’une Déclaration de partenariat stratégique approfondi entre les présidents Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine à Moscou marque l’entrée dans une nouvelle phase de coopération. Les échanges commerciaux, qui dépassent actuellement 3 milliards de dollars, témoignent d’un potentiel encore inexploité que les deux pays entendent développer à travers des projets d’investissement ciblés.

L’innovation technologique occupe également une place prépondérante dans ce partenariat bilatéral. Un accord signé entre le ministère algérien de l’Energie et des Mines et Rosatom ouvre la voie à une collaboration dans le domaine nucléaire civil. Ce rapprochement technique se traduit par une feuille de route 2024-2025 axée sur l’application des technologies nucléaires dans les secteurs de la santé et de l’industrie pharmaceutique.

Les discussions entre Ahmed Attaf et Sergueï Lavrov ont également permis d’aborder les défis sécuritaires au Moyen-Orient et dans la région du Sahel, soulignant l’importance stratégique de ce partenariat. La nouvelle législation algérienne sur les investissements, jugée favorable par Moscou, laisse présager un élargissement de la coopération vers de nouveaux horizons économiques.

Cette alliance, qui dépasse désormais le cadre traditionnel des échanges militaires et énergétiques, reflète la maturité d’un partenariat adapté aux exigences contemporaines. Les multiples accords et mémorandums d’entente signés constituent le socle d’une relation appelée à se diversifier davantage, répondant aux ambitions de développement des deux nations.