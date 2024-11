Armement : une arme chinoise inspirée d’un célèbre film ?

Photo DR

La Chine continue de repousser les limites de l’innovation militaire en développant des armes à énergie dirigée (AED). Des chercheurs chinois affirment avoir créé une technologie révolutionnaire combinant plusieurs micro-ondes électromagnétiques pour former un rayon unique, concentré sur une cible. Si ce projet évoque les armes fictives comme le super laser de l’Étoile de la mort dans Star Wars, il repose sur des bases scientifiques réelles.

Le système repose sur une coordination sans faille entre plusieurs véhicules équipés d’émetteurs de micro-ondes. Ces véhicules doivent être positionnés avec une précision au millimètre près et synchronisés à une vitesse vertigineuse de 170 picosecondes. Une prouesse rendue possible grâce à l’intégration de fibres optiques et de lasers. Selon les scientifiques, cette technologie pourrait brouiller les systèmes GPS adverses et s’avérer déterminante sur le plan militaire.

Malgré cet exploit technique, des obstacles restent à surmonter pour une application concrète, notamment en raison des exigences logistiques et de la complexité de l’opération. Si cette arme atteint un stade opérationnel, elle renforcerait l’influence technologique de la Chine, déjà engagée dans la course mondiale pour des AED fonctionnelles.

Ces armes, moins coûteuses en fonctionnement, pourraient transformer les conflits en réduisant la dépendance aux munitions conventionnelles. Cette avancée témoigne de l’ambition de la Chine de devenir un acteur incontournable dans le domaine de l’armement, tout en floutant la frontière entre fiction et réalité.