Armes nucléaires en Ukraine: un ultime avertissement de la Russie

La guerre en Ukraine a débuté il y a plus de 1.000 jours maintenant. Depuis, la Russie a réussi à avancer, notamment sur le front Est. L’Ukraine, elle, a tenté et réussi des incartades, notamment du côté de la région de Koursk, en Russie, afin d’étirer le front. La situation semble toutefois toujours aussi complexe.

Car les cartes sont sans cesse rebattues. En effet, alors que Moscou semblait reprendre très sérieusement l’avantage, les forces armées de Kiev ont pu compter sur le soutien du président américain Joe Biden, qui a autorité l’Ukraine à utiliser des missiles longues portées pour frapper le sol russe. Une décision survenue quelques jours après avoir appris que la Corée du Nord avait envoyé certains de ses hommes sur le front.

L’arme nucléaire, bientôt en Ukraine ?

L’Occident envisagerait d’aller plus loin, en dotant l’Ukraine d’armes nucléaires. C’est en tout cas ce qu’a dévoilé le New York Times dans l’un de ses récents articles, évoquant des discussions à ce sujet, tenues de la part de responsables qui n’ont toutefois pas été identifiés. Des échanges et des propos qualifiés de “totalement irresponsables” par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Dans l’article en question, on apprend que certains dirigeants occidentaux se sont présentés comme étant ouverts à l’idée de rendre à l’Ukraine l’arme nucléaire que la Russie lui a repris au moment de la fin de l’ère soviétique. Une mesure de dissuasion franche, instantanée et considérable qui impliquerait cependant énormément de tensions et qui, de fait, serait quasiment impossible à mettre en place.

Aucun projet à ce stade-là

Des déclarations anonymes fustigées par le Kremlin qui, par la voix de Dmitri Peskov a affirmé qu’il s’agissait là d’arguments mis en avant de la part d’individus qui n’ont aucune connaissance historique ou compréhension réelle de ce qu’il se déroule sur le terrain. Ce dernier a appelé à la responsabilité, ajoutant qu’il était impossible de tenir de tel propos sans qu’il n’y ait de réaction ou de conséquence.