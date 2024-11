Attaque nucléaire : la France ne possède pas d’abris de protection

Première explosion d'une bombe atomique à Bikini dans les îles Marshall le 1er juillet 1946 (Photo unsplash)

Alors que l’Allemagne a annoncé vouloir commencer à recenser les abris antiatomiques et bunkers dont elle dispose, de nombreuses questions se sont posées, côté français cette fois-ci. Que faire en cas d’attaque nucléaire ? Malheureusement pour les citoyens concernés… Pas grand-chose.

En effet, la France ne dispose d’absolument aucun abri antinucléaire. Un sujet bien connu des autorités, puisqu’en 2023 déjà, un sénateur du groupe LR (Les Républicains), nommé Olivier Paccaud avait alerté. Ce dernier s’était ouvertement questionné sur les capacités d’accueil de la population en cas d’attaque nucléaire, allant même jusqu’à évoquer directement le sujet avec le ministre des Armées de l’époque.

La France ne dispose de quasiment aucun abri antiatomique

Selon les chiffres officiels, il y aura en France un millier d’abris antinucléaires, dont 600 seraient militaires. Le reste appartiendrait à des privés. Un chiffre loin, très loin même des attentes, et surtout, des voisins européens. En Allemagne, en Norvège ou encore en Finlande et en Suisse, il y a assez d’abris pour accueillir entre 40 et 104% de la population. Une différence notable existe toutefois entre toutes ces nations.

En effet, la France est la seule à disposer de l’arme nucléaire. Et c’est bien sur cette arme atomique que reposent tous les espoirs des gouvernements successifs, de ne pas se faire bombarder à l’ogive nucléaire. En effet, Paris dispose d’une véritable force de dissuasion qui permet de limiter considérablement les risques de se faire attaquer de la sorte. Malgré tout, le risque 0 n’existe pas.

Paris dispose toutefois d’un atout

Et quand bien même une personne arriverait à survivre, rien n’indique qu’il sera impossible de vivre l’après-bombe. En effet, une bombe atomique pourrait tout simplement signifier la fin de la société telle que nous la connaissons, avec des infrastructures réduites à néant. Il faudra rester enfermé des mois, voire plus encore, dans son bunker pour espérer s’en sortir sans aucun dommage (ou presque). En espérant que cela n’arrive pas, donc.