Bénin : à Cotonou, une panne de connexion empêche les opérations à UBA cet après-midi

Flickr Pr Bénin

Les clients de la banque Uba de certaines agences de Cotonou sont en émoi. Et pour cause, depuis le début de cet après-midi, tous ceux parmi eux qui veulent retirer de l’argent de leur compte ou à partir de chèque émis sont obligés de patienter. Dans les agences de Saint Michel, Patte d’oie et en face du trésor public de Cotonou, les files d’attente sont longues.

Pendant que les agents de ces différentes agences sont callés derrière leurs cabines attendant le retour de ce qu’ils appellent la connexion, les clients eux s’impatientent, surtout qu’il s’agit d’un vendredi et que les agences de cette banque n’ouvrent pas samedi. Pour ceux d’entre les clients qui ne disposent pas de carte, il faudra attendre jusqu’au lundi pour faire leur opération.

Publicité

Les autres qui disposent des cartes bancaires vont pour leur part, devoir refaire le tour ou sillonner les distributeurs automatiques pour espérer avoir gain de cause avec un probable retour de la connexion. Ce disfonctionnement a déjà duré plus de deux heures avant notre départ de l’une des agences où nous avons fait le constat.

Pour certain clients qui disent avoir la connexion sur leur téléphone portable, ils ne comprennent pas comment une institution aussi grande que la banque peut avoir une panne de connexion sans aucune alternative sur plusieurs heures. Certains d’entre eux disent avoir besoin de l’argent pour régler des urgences qui devront malheureusement patienter.