Le patron du Groupe UBA partage sa success story avec des entrepreneurs béninois

Ce lundi 9 septembre, le Président du Groupe UBA, Tony O. Elumelu a effectué une visite de courtoisie au Bénin. Le richissime homme d’affaire nigérian en a profité pour partager son immense expérience avec plusieurs dizaines d’entrepreneurs béninois. Ce fut également l’occasion pour lui de toucher du doigt le travail qu’a abattu en quelques années un des alumni de son programme TEF qui a fait du chemin depuis l’accompagnement reçu en 2017 de la Fondation Tony Elumelu (TEF).

Le patron du Groupe Uba s’est ainsi rendu à Dèkoungbé, un quartier de la commune d’Abomey-Calavi. Il a visité les installations du jeune entrepreneur Steve Hoda, Co-fondateur de AfriCereal. En moins de 10 ans, sa structure est passée de AfriRice Agrobusiness Ets à AfriCereal Group. Il s’agit en effet d’une agritech engagée à améliorer les rendements et maximiser les profits des producteurs Africains à travers la mécanisation et l’intégration au marché national et international.

5000 dollars de financement…

« Nous avons bénéficié d’un appui de 5000 dollars. Avec le soutien de Tony O. Elumelu, ça permet d’aller de l’avant », a confié ce bénéficiaire du programme de la Fondation Tony Elumelu (TEF). Le patron du Groupe UBA n’a pas manqué non plus d’exprimer toute sa fierté suite à ce qu’il a constaté. Le Fondateur du programme TEF s’est dit fier de cet impact que le programme a et continue d’avoir sur les jeunes africains. Notons qu’avant cette visite, le Président du Groupe UBA, Tony O. Elumelu s’est entretenu avec plusieurs jeunes entrepreneurs béninois.

« Rêvez grand, rêvez fou »

A ce rendez-vous qui a eu lieu dans les locaux de l’agence Sèmè One, il a partagé des idées clés de réussite pour tout bon entrepreneur. « Rêvez grand, rêvez fou, mais le rêve seul ne suffira pas. Pour y arriver, il faut traduire ce rêve en action », a conseillé Tony O. Elumelu. Le philanthrope et président de la fondation Tony Elumelu a levé un coin de voile sur ce qui devrait être le moteur de réussite pour les entrepreneurs africains. A cœur ouvert avec son auditoire, Tony Elumelu a insisté sur sa vision pour le continent africain. L’homme croit en une Afrique que seuls ses fils et filles sont capables de développer. Du Bénin, il a lancé un vibrant appel à la jeunesse africaine les invitant à croire en leur potentiel pour développer ce continent.

Mais l’homme d’affaires à succès va nuancer en avertissant : « Changer le monde en une nuit ne marchera pas. Il faut penser sur le long terme. Vous allez tomber mais il vous faut vous relever et avancer. Vous ne devez jamais vous décourager ». Pour lui, la chance est un élément non moins important de la réussite. Il confie qu’il est un produit de la chance. C’est d’ailleurs une motivation principale pour la création de la Fondation. « Mais il faut se préparer à la chance car cela n’est jamais le fruit du hasard », indique-t-il.