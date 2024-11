Bénin: ce kpayo qui s’impose aux temps, défie les mesures et continue de tuer

Photo DR

La vente d’essence frelatée, communément appelée kpayo, est une activité bien connue de tous les Béninois. Malgré les dangers liés à la manipulation de ce produit et en dépit des mesures prises au fil du temps par les gouvernements successifs du Bénin, l’activité du kpayo prospère au nez et à la barbe des dirigeants incapables d’y mettre fin ou même de réguler le ce commerce informel, pourtant formellement interdit. La vente de l’essence kpayo est désormais un problème et un phénomène de société au Bénin. Pourtant les conséquences sont énormes. Il y a trois jours, le mardi 05 novembre 2024, un véhicule transportant de l’essence de contrebande, communément appelé ‘’kpayo’’ a pris feu à Agonlin-Houégbo, dans le département du Zou, faisant un mort et des dégâts matériels. En Janvier de cette même année, l’essence « kyayo » a frappé à Cotonou, Le drame s’est produit très tôt le mercredi 10 janvier 2024. Il s’agit d’un camion qui, par inadvertance, a percuté violemment un véhicule de transport chargé de plusieurs bidons d’essence kpayo. Conséquences, le véhicule a pris feu, son conducteur est mort calciné.

Un tragique incendie a ravagé un entrepôt clandestin d'essence de contrebande à N'dali, une commune du département du Borgou, le mercredi 10 avril 2024. Au cœur de ce drame, une fillette innocente de moins de 10 ans a été grièvement brûlée, victime des flammes dévastatrices qui ont embrasé le site. Le samedi 23 septembre 2023, 36 personnes ont perdu la vie dans l'incendie meurtrier d'un dépôt d'essence de contrebande à Sèmè Kraké près de la frontière avec le Nigeria. Quelques jours plus tard, la commune de Kpomassè, département de l'Atlantique, a été le spectacle d'un drame dans la soirée du vendredi 13 octobre 2023. Un magasin d'essence de contrebande a pris feu à Sègbohouè, faisant d'importants dégâts matériels. Et ainsi de suite depuis 1970, le kpayo dicte sa loi au Bénin, brulant biens, meubles et immeubles, détruisant des voies publiques réalisées à coût de milliards et surtout mettant fin à d'innocentes vies. Tout ceci, malgré les nombreuses mesures prises par les trois derniers chefs d'Etat du Bénin.

