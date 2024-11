Bénin : La réhabilitation de l’axe Carrefour Godomey-Carrefour Adjaha démarre ce jour

Photo d'illustration : DR

Dans le cadre du vaste Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou, la Direction Générale de SIRAT SA a annoncé le démarrage de travaux de réhabilitation d’un axe stratégique reliant le Carrefour Godomey Magasin au Carrefour Adjaha. Ces travaux, qui débutent dès ce vendredi 1er novembre et se poursuivront jusqu’au vendredi 20 décembre 2024, visent à moderniser les infrastructures routières et à améliorer la fluidité du trafic pour le bien-être des usagers.

Le tronçon concerné s’étend sur 1230 mètres, allant du Supermarché WORLD MARKET jusqu’au Carrefour Adjaha. Durant cette période, les interventions s’organiseront en deux phases clés pour permettre une gestion optimale de la circulation. La première phase des travaux, prévue du 1er au 14 novembre 2024, comprendra le rétrécissement de la chaussée afin de permettre les premières opérations de réhabilitation. Ensuite, une fermeture complète de la voie sera effectuée du 15 novembre au 20 décembre 2024 pour mener à bien les interventions lourdes nécessaires.

Pour assurer la continuité de la circulation et limiter les désagréments pour les usagers, une déviation a été prévue via la chaussée Nord. Ainsi, les automobilistes pourront emprunter cet itinéraire alternatif depuis le Supermarché WORLD MARKET jusqu’au Carrefour Godomey/Magasin. Des dispositifs de signalisation seront installés pour orienter les conducteurs et garantir la sécurité sur les axes de déviation. Afin de prévenir tout risque d’accident, SIRAT SA appelle les usagers à la plus grande vigilance en respectant les limitations de vitesse et les panneaux de signalisation mis en place autour du chantier. Les couloirs de circulation provisoires seront définis et balisés pour organiser un flux de circulation sécurisé et ordonné.