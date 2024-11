Bénin : Légère augmentation des prix à la consommation selon l’Instad

Photo DR

En octobre 2024, l’indice des prix à la consommation au Bénin a enregistré une hausse de 0,4 %, une évolution marquée par des augmentations notables dans plusieurs secteurs clés. C’est du moins ce qu’il convient de retenir du bulletin mensuel de l’Institut national de la Statistique et de la Démographie (Instad) sur l’Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc).

Les produits alimentaires, avec une hausse de 0,7 %, sont les plus impactés. Parmi eux, les prix des légumes frais, des huiles et de certaines autres denrées de base ont particulièrement augmenté, pesant davantage sur le panier de la ménagère. En parallèle, le secteur du logement, notamment les combustibles et certains services énergétiques, a enregistré une augmentation de 0,5 %, rendant les dépenses domestiques plus coûteuses pour les ménages.

Cependant, quelques baisses, notamment sur les tubercules et les épices, ont permis de limiter l’impact global de cette inflation, ce qui pourrait apporter un léger répit aux ménages. Cette situation reflète néanmoins une tendance générale d’inflation affectant les biens essentiels et met en lumière la nécessité de mesures d’accompagnement pour soutenir le pouvoir d’achat.

Les fluctuations de prix observées font écho à des dynamiques globales d’offre et de demande, combinées à des pressions économiques qui touchent particulièrement les produits alimentaires et énergétiques, lesquels constituent des postes de dépenses essentiels pour les ménages béninois. Ce contexte d’inflation souligne l’importance de politiques économiques ajustées pour atténuer l’impact de la hausse des prix sur les familles à revenu moyen et faible au Bénin.