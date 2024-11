Bénin : Les priorités du budget exposées aux députés par Jean-Michel Abimbola dans son ministère en 2025

D5-Presidence benin

Le budget du ministère du tourisme, de la culture et des arts est de montant 65.131.900.231 francs CFA pour l’année 2025. Il a été exposé aux députés de la commission budgétaire le vendredi dernier au siège de la représentation nationale à Porto-Novo par le ministre Jean-Michel Abimbola en charge de ce département ministériel.

L’exposé du ministre met en lumière les dépenses ordinaires évaluées à 6. 331. 934. 240 FCFA et celles en capital estimées à 58. 799. 965.991 FCFA. Il met aussi en exergue le ratio dépenses du personnel sur dépenses de fonctionnement en ressortant un taux de 25,37% pour 2025 contre 26,25 % en 2024.

Les prévisions de 2025 à en croire le ministre Jean-Michel Abimbola, ont connu une augmentation de 38,86 %. Cela s’explique selon lui, par l’augmentation des dépenses en capital dans l’ordre de 45,10%. Quant aux dépenses ordinaires, elles ont connu une baisse de 0,76%. Entre autres priorités en ce qui concerne la répartition dudit budget par programme, on retient un montant de 57. 310. 937.548 FCFA alloué aux actions du tourisme et 4.811.619.098 francs CFA pour le volet culture et arts.

Les crédits alloués au programme pilotage représentent 4,62 % du budget de 2025 tandis que les crédits des programmes métiers représentent un poids de 95,38%.

Les actions à mener en 2025 en terme de priorités d’intervention sont larges et variées. Elles s’identifient par le lancement de la destination Bénin, la poursuite de la mise en œuvre du Plan de sécurisation du Parc Pendjari/W,

la poursuite des travaux de réalisation des infrastructures à Ganvié et la

poursuite des travaux des ouvrages du complexe « Marina ». Au chapitre de ces travaux, il faut inscrire la poursuite des travaux de construction du village de vacances de type Club Med, le démarrage des travaux de la construction du Musée des Rois et des Amazones du Danhomè (MuRAD) sans perdre de vue la réhabilitation des palais royaux d’Abomey et la poursuite des travaux d’aménagement du musée Akaba Idenan de Kétou. Au menu des réalisations pour 2025, on peut aussi comptabiliser la construction du Musée d’Art contemporain de Cotonou, le démarrage de la construction de la Maison Guèlèdè de Kétou, la

poursuite des travaux de réhabilitation et d’aménagement des couvents Vodun et la poursuite des travaux de construction/réhabilitation des infrastructures à Ouidah.

Les difficultés liées au manque d’infrastructures ont été adressées aux députés qui ont félicité le gouvernement notamment le ministre pour les changements et les résultats positifs obtenus. Ce qui hisse notre pays au rang des meilleures destinations en matière de tourisme.