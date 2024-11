Bénin : Les victimes de fouilles abusives de téléphone invitées à porter plainte

Dans un communiqué daté du 22 novembre 2024, la Police républicaine a dénoncé une pratique inacceptable observée au sein de certaines de ses unités : la fouille abusive des téléphones portables des citoyens. Cette pratique, réalisée dans le cadre de missions telles que les patrouilles, les visites de secteur ou la sécurisation des corridors, a été qualifiée de contraire aux droits fondamentaux et répréhensible au regard de la loi.

Le Directeur général de la Police républicaine rappelle que la fouille des téléphones portables ne peut se faire que dans le cadre d’une enquête judiciaire. Les téléphones contenant des données personnelles sensibles, toute intrusion non justifiée constitue une atteinte grave à la vie privée des citoyens. Cette pratique, selon le communiqué, nuit à l’image de l’institution policière et ouvre la voie à des abus tels que le chantage et la rançon.

La Police républicaine invite les citoyens victimes de telles pratiques à se manifester en déposant plainte auprès du Directeur général ou de l’Inspecteur technique de la Police républicaine. Ces derniers s’engagent à traiter les plaintes avec diligence afin que les responsables soient sanctionnés conformément à la réglementation en vigueur. Dans son communiqué, l’institution réitère son engagement à protéger les droits des citoyens et à maintenir la confiance du public. Elle condamne fermement les pratiques abusives et appelle chaque citoyen à ne pas s’y soumettre.