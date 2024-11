Bénin : Louis-Philippe Houndégnon arrêté

L’ancien patron de la Police Nationale du Bénin, le Général Louis-Philippe Houndégnon aurait été mis aux arrêts. Pour l’heure, aucune information officielle n’a été rendue publique à ce sujet. Depuis quelques heures, plusieurs publications avaient annoncé sur les réseaux sociaux qu’un nombre important de policiers avait investi son domicile dans la commune d’Abomey-Calavi. Toujours selon d’autres publications, il n’aurait opposé aucune résistance lors de son arrestation.

L’information était dans un premier temps, partie comme une rumeur depuis quelques jours. Par le biais de son directeur de cabinet, un communiqué de presse avait été publié dans la soirée de ce mardi 12 novembre 2024. Selon le communiqué du Cabinet du Général, une cinquantaine de policiers, sous la direction de Soumaïla Allabi Yaya, se prépareraient à intervenir à son domicile. Aucune plainte ou charge officielle ne vise le Général toujours selon le document. Le Directeur de Cabinet, Dr Bio Dogo Worou, a également exprimé sa préoccupation quant aux implications de cette intervention, qui, selon lui, pourrait signaler une escalade dans les tensions politiques au Bénin.

Il conclut en appelant à l’unité et à la mobilisation pacifique du peuple, espérant que la vigilance collective aidera à préserver la paix, la justice et la démocratie dans le pays. Au cours de ces dernière semaines, l’ancien patron de la Police Républicaine avait multiplié les sorties médiatiques, critiquant très ouvertement le gouvernement de Patrice Talon. Il avait dénoncé par exemple la fusion de la gendarmerie et de la police ainsi que plusieurs réformes engagées par Patrice Talon.