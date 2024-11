Bénin : Un candidat placé en garde à vue pour tricherie à un concours

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Ce samedi 16 novembre, les éléments de la Police Républicaine ont interpelé au Collège d’Enseignement Général de Sainte Rita, un candidat au concours de recrutement de 146 fonctionnaires au profit du Ministère de la Justice et de la Législation (MJL). Selon les informations rapportées par Bip Radio, ce dernier aurait été pris la main dans le sac en train de tricher. Il aurait été démasqué en pleine composition par le surveillant. Le candidat aurait été placé en garde à vue suite à cette situation.

Rappelons que le concours lancé par les autorités béninoises, a pour objectif de recruter 146 fonctionnaires au profit du Ministère de la Justice et de la Législation (MJL). Il s’agit de 100 greffiers et 46 analystes-programmeurs et attachés des services judiciaires. Au total, 2 725 candidats ont postulé à ce recrutement. Les compositions ont été lancées officiellement par au Ceg Gbégamey à Cotonou par Adidjatou Mathys, Ministre du Travail et de la Fonction Publique, en présence de Yvon Détchénou, Ministre de la Justice et de la Législation.