Bénin : Voici le montant astronomique des transactions Mobile Money en 2023

En 2023, le secteur Mobile Money au Bénin a connu une expansion remarquable, dépassant même le budget général de l’État de 3 282 milliards de FCFA. D’après l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (Arcep), la valeur totale des dépôts via les services Mobile Money a atteint 3 430,1 milliards de FCFA, marquant une augmentation de 31 % par rapport à 2022. Trois fournisseurs dominent ce marché au Bénin : Mtn Mobile Money S.A., Moov Money S.A., et Coris Bank International, qui ont tous contribué à cette croissance.

Au total, les transactions ont atteint 2,074 milliards en 2023, soit environ 5,6 millions d’opérations par jour, avec une augmentation de 38,5 % comparée à 2022. Parmi elles, 99,6 % étaient des transactions nationales, tandis que 0,4 % étaient des transferts internationaux. En 2023, les dépôts et retraits d’argent ont atteint respectivement 228,1 millions et 215,5 millions d’opérations, marquant une croissance de 16,4 % et 12,95 % par rapport à 2022. Par ailleurs, les achats de crédit téléphonique ont représenté 1,3 milliard d’opérations, soit 62,7 % du volume total des transactions. La valeur totale des achats de crédit s’élève à 297,039 milliards de FCFA, enregistrant une hausse de 43 % par rapport à l’année précédente. L’utilisation de Mobile Money pour les paiements marchands est aussi en hausse.

Publicité

En 2023, ces paiements ont augmenté de 27,03 % en volume et de 85,2 % en valeur. Cela représente 123,6 millions d’opérations pour un total de 833,6 milliards de FCFA. Rappelons que ce secteur en plein essor à amener il y a quelques mois, les acteurs à se regrouper en association. L’Association Professionnelle des Etablissements de Paiement et d’Emetteurs de Monnaies Electroniques est née au Bénin. Ce creuset a été mis sur les fonts baptismaux le vendredi 7 juin 2024 à la salle de réunion de la Direction Générale du Secteur Financier à Cotonou lors d’une Assemblée Générale Constitutive. Il est dirigé par Serge Soglo, directeur général de Mtn Mobile Money.