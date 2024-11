Burkina : Ibrahim Traoré engage des réformes dans le Tourisme et le Cinéma

Ibrahim Traoré (DR)

Le mercredi 6 novembre 2024, le conseil des ministres burkinabè, présidé par le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé la création de l’agence nationale de promotion du tourisme « Faso Tourisme ». Ce nouvel organisme remplace l’Office national du tourisme burkinabè (ONTB) et a pour but de moderniser et de revitaliser le secteur touristique du Burkina Faso.

Selon le ministre de la Culture et du tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, « la création de cette nouvelle agence procède de la volonté du gouvernement de donner une nouvelle dynamique au secteur du tourisme burkinabè ». Il précise aussi que le décret de création de Faso Tourisme apporte des innovations visant à renforcer l’efficacité de l’agence. Ces principales innovations incluent une reconfiguration du conseil d’administration pour intégrer les organisations professionnelles du tourisme et un élargissement des attributions de l’agence. Il y a aussi la mise en place d’un Conseil de la promotion du tourisme qui est un organe consultatif pour orienter la stratégie de promotion du tourisme, tant au niveau interne qu’externe, et renforcer l’image du Burkina Faso comme destination touristique.

Fusion d’organismes pour soutenir la cinématographie et l’audiovisuel



Le gouvernement burkinabè a aussi annoncé la création de l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel, issue de la fusion de l’Institut supérieur de l’image et du son (ISIS), de la direction générale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), et du secrétariat technique du Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel. Elle aura pour mission de réglementer la filière, d’assurer la tenue du registre public du cinéma et de l’audiovisuel, et de soutenir le développement de l’économie cinématographique. Elle sera également chargée de mettre en place une billetterie nationale, tout en s’attaquant à la question cruciale du financement du secteur. Cette nouvelle agence vise donc une meilleure cohérence et une efficacité dans la gestion du secteur cinématographique et audiovisuel.