Burkina : les confidences d’Ibrahim Traoré sur la transition

Ibrahim Traoré (Photo Présidence)

Lors de la cérémonie officielle de montée des couleurs à la Présidence du Faso le lundi 4 novembre 2024, le président burkinabè, a fait certaines confidences sur la transition. Il a affirmé que le pays fait face à de nombreux défis, notamment dans les domaines de l’économie et de la sécurité. Le Burkina Faso mène une révision des dépenses publiques, ceci par la réduction des coûts de fonctionnement pour allouer plus de fonds aux investissements essentiels. « Nous nous sommes rendu compte que le fonctionnement prend tellement de place dans notre budget… Tout ce qui peut être économisé doit être économisé et investi au profit de nos populations » a-t-il affirmé avant de poursuivre « L’eau potable n’est pas une garantie pour tout le monde ici au Burkina Faso. Nous sommes aujourd’hui en train de lutter aussi pour la souveraineté alimentaire. Il y a tellement de défis qu’il faille économiser au maximum pour pouvoir relever ces défis-là. Il a aussi insisté sur la pression continue que subie les Forces de défense et de sécurité face aux attaques terroristes et a promis de poursuivre les opérations de lutte contre les terroristes jusqu’à leur éradication.

Dans son message, le Capitaine Traoré a révélé l’existence d’un réseau de malversations au sein du ministère de l’Action humanitaire. Plusieurs milliards de francs CFA destinés aux populations les plus vulnérables ont été détournés. L’enquête menée par la police a permis de saisir des biens de luxe et des véhicules. « Nous poursuivons l’enquête. Il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les deniers publics. Nous n’allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là » a-t-il déclaré. Il a profité pour exhorter la Commission de règlement des dysfonctionnements à examiner les plaintes et poursuivre les investigations pour éradiquer la corruption.

Publicité

Ibrahim Traoré a également dénoncé le sabotage de deux techniciens de la compagnie, qui ont refusé de travailler sur un nouvel avion s’ils ne reçoivent pas une augmentation salariale supérieure à deux millions de francs CFA. Cette demande est jugée comme un « manque de patriotisme » par le président. Il a précisé que des mesures contraignantes ont été prises pour faire face à cette situation. « Tous ceux qui vont essayer de saboter, nous prendrons les mesures qu’il faut. De gré ou de force, ils vont faire ce qu’ils doivent faire pour la patrie« , insiste-t-il. Il a remercié les mécaniciens de l’armée de l’air qui se sacrifient pour le pays malgré leur salaire et les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur engagement, surtout dans le bon déroulement des récentes célébrations du SIAO et du Tour du Faso.

Le Burkina Faso a cosigné avec le Mali et le Niger le 6 juillet 2024 le traité de la création de la Confédération des Etats du sahel qui a pour objectif de renforcer la souveraineté des trois pays et de promouvoir une gestion collective des défis de sécurité et de développement.