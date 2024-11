Burkina – Russie : un partenariat stratégique en pleine expansion

(Photo : ISSOUF SANOGO / AFP)

Le Burkina Faso renforce sa coopération avec la Russie pour faire face aux défis sécuritaires et de développement, une alliance qui pourrait marquer un tournant stratégique pour le pays. Le Premier ministre burkinabè, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a récemment rencontré l’ambassadeur de Russie, Igor Martynov, pour explorer les domaines dans lesquels les deux nations peuvent resserrer leurs liens. Les discussions se sont concentrées sur la défense, mais ont également abordé des secteurs clés comme l’énergie, les infrastructures, et le développement bancaire, illustrant l’ambition du Burkina de diversifier ses partenariats internationaux pour une croissance durable.

Face à la montée du terrorisme et aux menaces de déstabilisation dans la région, le renforcement militaire burkinabè s’impose comme une priorité. Le gouvernement explore ainsi des contrats de livraison d’armes russes, visant à équiper son armée de manière plus efficiente. Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité d’assurer un contrôle accru de l’espace aérien, envisageant l’acquisition de satellites civils et militaires pour mieux surveiller et protéger les territoires de l’Alliance des États Sahéliens (AES), à laquelle appartient le Burkina Faso. Cette coopération pourrait permettre d’accéder à des technologies avancées et d’améliorer la sécurité nationale dans un contexte régional complexe.

Publicité

En plus du secteur militaire, les discussions ont abordé des aspects économiques stratégiques. La possibilité de voir une banque russe s’implanter ou s’associer avec les institutions bancaires locales, telles que la Banque postale ou la Banque agricole du Faso, pourrait renforcer le secteur bancaire et offrir de nouvelles opportunités financières au Burkina. L’établissement d’une liaison aérienne directe entre Ouagadougou et Moscou a également été évoqué, un projet qui faciliterait les échanges commerciaux et humains entre les deux pays, tout en dynamisant le tourisme et les affaires.

Le secteur de l’énergie, essentiel pour le développement national, fait également partie des priorités de coopération. Le Burkina Faso cherche ainsi à attirer des investissements russes pour améliorer son infrastructure énergétique, ce qui pourrait répondre aux besoins croissants en électricité et favoriser le développement industriel. Les secteurs de l’agriculture et du pharmaceutique ont aussi été mis en avant, avec l’objectif de stimuler la production locale et d’améliorer l’autosuffisance du pays dans ces domaines.

L’ambassadeur Martynov a salué la dynamique positive de la coopération bilatérale, affirmant que plusieurs entreprises russes sont prêtes à investir au Burkina Faso. Il a par ailleurs annoncé des mesures pour simplifier l’obtention de visas sur place, ce qui faciliterait les échanges et renforcerait les relations bilatérales. Ainsi, cette rencontre entre les deux nations traduit la volonté d’intensifier leur partenariat sur des bases diversifiées. Le Burkina Faso voit dans ce rapprochement une occasion de mieux répondre aux défis sécuritaires et économiques, tout en renforçant sa souveraineté et en consolidant son intégration régionale.