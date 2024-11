Burkina : vibrant hommage à Thomas Sankara au cours d’un salon de l’artisanat

Thomas Sankara (Getty Images / DOMINIQUE FAGET)

Le 1ᵉʳ novembre 2024, lors de la 17ᵉ édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) placé sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation », le pavillon de la créativité a été renommé « Pavillon de la Créativité Thomas Sankara ».

La cérémonie a été dirigée par le ministre de la Protection sociale, Bassolma Bazié, et le ministre de l’Artisanat, Serge Poda. Ce changement de nom vise à rendre hommage au capitaine Thomas Sankara, une figure emblématique du Burkina Faso. « Le choix du nom Pavillon de la Créativité Thomas Sankara vise à rendre hommage au capitaine Thomas Sankara pour son combat en faveur du développement et du rayonnement de l’artisanat africain« , a déclaré le ministre en charge de la Protection sociale Bassolma Bazié. L’ancien président Thomas Sankara avait mis en œuvre des politiques pour favoriser l’autosuffisance économique, promouvoir le travail des artisans locaux et valoriser les produits africains. Il avait initié des programmes de formation pour les jeunes afin de leur permettre d’acquérir des compétences dans divers métiers artisanaux, contribuant ainsi à la création d’emplois et à la réduction du chômage. Le ministre Bazié a indiqué que ce pavillon se veut un espace innovant pour l’artisanat africain, destiné à mettre en valeur la créativité des artisans tout en encourageant l’échange d’idées et de techniques.

Un second pavillon a aussi été renommé. Il s’agit du pavillon Arc-en-Ciel qui sera désormais appelé « Pavillon le Faso » qui représente l’identité nationale et la dignité du peuple burkinabè. Selon le ministre, ce nom évoque la patrie comme un lieu de liberté, tout en soulignant l’importance de transmettre les valeurs de ceux qui se sont sacrifiés pour faire progresser l’artisanat et d’autres secteurs économiques. Il affirme que « ces deux pavillons reflètent dorénavant l’expression du changement de paradigme auquel le peuple burkinabè a adhéré, comme un choix assumé et décomplexé pour bâtir son propre modèle de développement« . Ils symbolisent l’engagement du pays vers une plus grande autonomie et le renforcement des capacités locales.

Paulin Kaboré, président de la commission Récompense et Créativité du SIAO, a annoncé que le Pavillon de la Créativité Thomas Sankara abrite 52 œuvres en compétition. Parmi celles-ci, 16 œuvres proviennent d’artisans burkinabè, tandis que 36 autres proviennent de pays tels que le Mali, le Niger, le Togo, le Cameroun, l’Algérie et le Madagascar.