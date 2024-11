Cameroun : une catastrophe occasionne plusieurs décès et d’énormes dégâts

Plusieurs morts et plusieurs disparus avec d’importants dégâts matériels, c’est le bilan enregistré dans deux éboulements au Cameroun. Le premier éboulement qui s’est produit sur un axe routier de l’ouest du Cameroun, non loin de Dschang en milieu de matinée du mardi 05 novembre 2024, a temporairement interrompu la circulation sur cette route. Des travaux d’urgence ont aussitôt été entrepris. Des engins de chantier ont été déployés sur les lieux de l’incident pour débloquer la voie et rétablir la circulation.

Mais pendant que les travaux de dégagement de la voie se poursuivaient, un second éboulement plus dangereux que le premier a eu lieu dans la même zone. Celui-ci a enseveli trois des engins lourds impliqués dans les travaux de déblaiement, plusieurs véhicules, dont trois de type Coaster, cinq de type Picnic, des autocars et de nombreuses motocyclettes. En plus de ces véhicules, des passants et des habitants des environs ont également été pris au piège sous la terre et les débris.

Les autorités locales ont rapidement fermé la route et ont demandé aux populations de s’éloigner de cette zone qui est désormais hautement instable et très dangereuse. Le communiqué publié par le gouverneur de la région de l’ouest, Augustine Awa Fonka par rapport à ce double éboulement, a indiqué que « le bilan provisoire en vies humaines fait état de quatre corps extirpés des décombres« . À en croire ce même communiqué, « les recherches se poursuivent sur le terrain en vue de retrouver les corps des autres victimes de cette catastrophe naturelle« .