Comité technique spécialisé de l’UA sur l’égalité des sexes : la 9ᵉ session s’est tenue en Éthiopie

Le mercredi 6 novembre 2024, la 9ᵉ session du Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes a réuni les ministres de plusieurs gouvernements africains chargés des questions du genre, à Addis-Abeba.

Le Bénin, représenté par la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé, a pris part à cette session consacrée à l’examen de plusieurs documents dont, le projet de Convention de l’Union africaine sur la fin de la violence à l’égard des femmes et des filles ; le rapport 2023 des États membres et du président de la Commission de l’Union africaine sur la Déclaration solennelle sur l’égalité des sexes en Afrique ; le rapport de la revue africaine sur le 30ᵉ anniversaire de la Déclaration et du Plan d’Action de Beijing (B+30), et la position commune africaine sur la Csw69.

La prévention et l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris la violence sexuelle dans les situations de conflit et les pratiques néfastes, sont des préalables indispensables pour la réalisation de la pleine égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la vie, conformément à l’Objectif 17 de l’Aspiration 6 de l’Agenda 2063. Et pour y arriver, la masculinité positive dans le leadership constitue un élément essentiel.

Au Bénin, ces différentes préoccupations figurent en priorité sur l’agenda de la République du Bénin et le gouvernement en fait son cheval de bataille. Pour preuve, il y a les avancées notables observées ces dernières années dans tous les secteurs de la vie publique et privée relativement à la promotion du genre. Plus concrètement, on peut citer : le renforcement du cadre institutionnel et juridique, la mise en place des projets et programmes, de stratégies ainsi que la prise d’initiatives en faveur de la protection, la promotion et la participation des femmes aux instances de prise de décisions. Mieux, il y a la phase 1 du Programme d’Appui à l’Égalité de Genre (Paeg1) en cours depuis 2022 au Bénin et dont l’objectif est de renforcer l’égalité du genre au sein de la population béninoise et réduire ainsi, de manière durable, la vulnérabilité socio-économique de la population féminine.

Des actions qui constituent la concrétisation de l’objectif global de la Politique nationale de promotion du genre en cours d’actualisation. Lequel objectif est de réaliser au Bénin, d’ici à 2025, l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes en vue d’un développement humain durable. À travers ces progrès, le Bénin se distingue positivement en matière de protection de la femme. Ce qui rehausse son image à l’occasion de ces rencontres internationales et régionales et fait parler du Bénin.