Concours Cotonou Ville Propre au Bénin : Le 13è arrondissement remporte le premier prix

Le concours Cotonou Ville Propre a connu son épilogue ce vendredi 15 novembre 2024. Lors d’une cérémonie organisée à l’hôtel Novotel, le nom de l’arrondissement le plus propre a été dévoilé : il s’agit du 13ᵉ arrondissement. Les résultats ont été annoncés en présence du Maire de Cotonou, Luc Atrokpo, des responsables de l’ONG Bénin-Villes Propres, des chefs d’arrondissement et des représentants de l’État central.

Des initiatives exemplaires en matière de salubrité, de pollution sonore et de libération des espaces publics ont constitué les principaux critères d’évaluation des 13 arrondissements participants. À l’issue du concours, les trois premiers lauréats sont le 13ᵉ, le 8è et le 3ᵉ arrondissement.

Publicité

Pour le maire Luc Atrokpo, cette initiative marque une étape significative dans l’engagement de tous pour une ville plus propre, plus saine et plus agréable à vivre. « Bien au-delà des simples prix, il s’agit de célébrer une responsabilité collective », a-t-il déclaré. Il a ajouté : « La propreté n’est pas seulement l’affaire de la mairie ou des autorités locales. C’est une responsabilité qui incombe à chacun d’entre nous. Nous contribuons tous à faire de Cotonou une ville plus belle, plus saine et plus accueillante lorsque nous gardons nos rues propres. » Le maire a conclu en lançant un appel aux populations pour que cette initiative ne s’arrête pas là et continue de produire des résultats positifs.

De son côté, la coordonnatrice de l’ONG Bénin-Villes Propres, Kadirath-Lah Ahlin, a dressé le bilan des initiatives menées dans le cadre de ce concours. Elle a expliqué : « Ce concours, qui s’est déroulé du 24 août au 21 septembre 2024, a permis d’évaluer 39 sites insalubres, répartis sur l’ensemble des arrondissements, avec trois sites par arrondissement. Trois descentes ont été organisées pendant cette période pour inspecter ces sites selon des critères de notation rigoureux. »

Elle a également rendu hommage aux lauréats, tout en saluant le mérite de chaque participant. Un clin d’œil particulier a été adressé aux partenaires qui ont soutenu l’événement, notamment le Ministère du Cadre de Vie et des Transports, la SGDS SA, les ambassadeurs et les citoyens engagés. « Vous avez montré que l’unité fait la force et que, collectivement, nous pouvons relever les défis qui se présentent à nous », a-t-elle affirmé avec conviction.