Construire une maison pour la louer : quels sont les avantages ?

Photo unsplash

L’investissement immobilier locatif est une stratégie patrimoniale attractive pour les particuliers désireux d’avoir des revenus complémentaires. Ainsi, contrairement à ce que l’on pense, la construction d’une maison neuve destinée à la location peut être une alternative plus avantageuse que l’achat d’un bien ancien. Et ce, sur de nombreux plans. Découvrez-en plus !

Des avantages fiscaux considérables

La construction d’un bien immobilier locatif ouvre droit à de multiples dispositifs avantageux sur le plan fiscal. En effet, le statut LMNP autorise l’amortissement du bien et des équipements sur plusieurs décennies, ce qui diminue significativement la base imposable des revenus locatifs. De plus, vous avez la possibilité de récupérer la TVA sur les travaux de construction à hauteur de 20 %. Ce qui représente une économie non négligeable dès le démarrage du projet.

Publicité

Parallèlement, les dispositifs d’investissement locatif comme le Pinel ou le Denormandie accordent des réductions d’impôts attractives. Et ces avantages peuvent atteindre 21 % du montant total investi sur une période de 12 ans. Sans oublier la défiscalisation des revenus locatifs qui s’accompagne également de la possibilité de déduire les intérêts d’emprunt et les charges liées à la gestion du bien. Et si vous désirez en savoir plus sur l’investissement locatif, faites un tour sur Plan-immobilier.fr.

Une possibilité de personnalisation infinie

Faire construire votre bien immobilier vous permet d’avoir une liberté totale dans l’organisation de votre projet immobilier. Ainsi, vous avez la latitude de définir les caractéristiques de votre bien en fonction des besoins spécifiques du marché et de vos envies. Toutefois, vous devez bien choisir votre emplacement, et ce choix devra se faire suivant certains critères (proximité des transports, des commerces, des écoles et zones d’emploi).

Par ailleurs, la décoration intérieure devra être adaptée aux attentes des locataires potentiels. Ainsi, vous pourriez mettre en place des espaces modulables afin de permettre aux occupants de changer eux-mêmes l’agencement de la pièce dès qu’ils le souhaitent. En effet, l’intégration d’un bureau séparé ou d’une pièce polyvalente permet d’augmenter l’attrait d’un bien aux yeux de la clientèle. Aussi, l’installation de systèmes de sécurité ou d’équipements connectés permet de différencier le bien immobilier sur le marché locatif. Pour trouver le bon ouvrier, faites un tour sur RDVArtisans.fr.

Des coûts d’entretien réduits

L’un des avantages les plus probants dont vous bénéficiez lorsque vous décidez de faire construire un bien immobilier réside dans la modernité des matériaux utilisés. Sachez que vous disposez de la garantie décennale qui vous couvre pendant dix ans après l’achèvement des travaux. De plus, la garantie de parfait achèvement vous protègera durant la première année contre les défauts de conformité qui peuvent être courants. Ce qui vous permettra de réaliser des économies d’énergie et d’augmenter par la même occasion l’attractivité de votre bien aux yeux des locataires.

Publicité

Par ailleurs, l’investissement dans une construction neuve s’inscrit dans une perspective de valorisation à long terme. De fait, l’absence de travaux majeurs de rénovation pendant de nombreuses années contribue à la rentabilité de votre investissement. Sans compter que les nouveaux quartiers, les projets d’infrastructures et le dynamisme économique local peuvent contribuer à la plus-value potentielle.