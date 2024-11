Cristiano Ronaldo visé par une plainte d’un chirurgien esthétique, tous les détails

Crédits photos : Abaca

Icône mondiale du football, Cristiano Ronaldo transcende depuis près de deux décennies les frontières sportives pour devenir une véritable légende planétaire. Originaire de Funchal, sur l’île de Madère au Portugal, ce sportif de génie a marqué l’histoire du football par ses performances extraordinaires, ses records inégalés et son parcours fulgurant.

Passé par le Sporting Portugal, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, avant de rejoindre Al-Nassr en Arabie Saoudite, Ronaldo a construit un palmarès qui force le respect, remportant de multiples Ligues des Champions, championnats nationaux et distinctions individuelles.

Un différend juridique opposant le footballeur à un praticien de chirurgie esthétique pourrait potentiellement entacher son image. Le Dr Roshan Ravindran, connu sous le nom de Dr Rosh, a engagé des poursuites judiciaires contre Cristiano Ronaldo, réclamant une somme de 47 000 euros pour des prestations de soins esthétiques.

Le médecin, ancien cardiologue reconverti dans les traitements de chirurgie esthétique, affirme avoir prodigué des services au joueur et à son entourage pendant sa seconde période à Manchester United, entre 2021 et 2022. Les prestations concerneraient des interventions de Botox et d’injections de comblement, réalisées dans sa clinique du Cheshire.

Selon les informations disponibles, un jugement récent aurait été rendu en faveur du Dr Rosh. Ce dernier, qui dirige les cliniques KLNIK à Manchester et Londres, est réputé pour sa clientèle prestigieuse composée de personnalités influentes, dont des politiciens, des membres de la famille royale britannique, des sportifs de haut niveau et des célébrités hollywoodiennes.

Le praticien a désormais mandaté une agence de recouvrement afin de contraindre le footballeur au règlement des sommes dues. Cette démarche intervient alors que Cristiano Ronaldo évolue désormais au sein du club saoudien Al-Nassr, après son départ de Manchester United.

À ce stade, le représentant de Cristiano Ronaldo n’a pas souhaité réagir publiquement concernant cette procédure judiciaire, laissant planer le mystère sur les suites qui seront données à cette réclamation financière.