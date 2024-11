Demande d’indulgence dans l’affaire Coup d’Etat au Bénin: ce qui peut bloquer le pardon de Talon

talon

Le collectif des mouvements soutenant Olivier Boko et Oswald Homéky demande pardon à Patrice Talon pour leurs leaders incarcérés dans l’affaire de tentative de coup d’Etat. Comme en 2012, le scénario recommence et se déroule selon un agenda pratiquement identique : condamnation, prières à la nation et au chef de l’Etat, puis demande de pardon. Seulement, dans la présente situation, il existe une déclaration antérieure de Patrice Talon qui constitue un obstacle à toute volonté de pardonner.

« Nous croyons fermement qu'il saura, en tant que père bienveillant et juste, témoigner de son indulgence envers son frère et ami Olivier Boko, ainsi qu'envers son fils adoptif Oswald Homeky, pour le bien de tous et dans un esprit de cohésion et d'unité au sein de notre grande famille », lit-on dans un communiqué rendu public par le collectif le 30 octobre 2024. Ainsi, les partisans d'Olivier Boko et consorts implore l'indulgence du président de la République dans le dossier qui les oppose à la justice béninoise. Le texte rappelle l'appartenance des mouvements soutenant l'homme d'affaires à la majorité présidentielle. « Nous tenons à rappeler à tous que c'est au sein de la mouvance présidentielle que nous avons entrepris cette aventure ambitieuse. Aujourd'hui, face aux difficultés actuelles, nous nourrissons l'espoir d'un dénouement apaisé, confiants dans la magnanimité exclusive du chef de l'État ».

Il s’agit de Forces Engagées, Dynamique/OB26 / FEDOB 26, Les Pépinières de Olivier Boko, Les Témoins de Olivier Boko, Femmes Engagées Olivier Boko 2026/ Fen/OB26, Rassemblement pour la Paix / RP, Les 1er Disciples de Olivier Boko, Génération des Leaders de Olivier Boko, Mouvement Olivier Boko 2026 / MOB 26, Forces Olivier Boko 2026, Union des, Artisans Olivier Boko 2026, Forces Nouvelles / FN, Olivier Boko 2026, NAE, Fan Club, Olivier Boko, Réseaux Olivier Boko, Les Pépites de Olivier Boko, Alliance Nord-Sud, Cercle des Amis de Olivier Boko, Les Disciples de Olivier Boko, Cci Atlantique, les Ambassadeurs de Olivier Boko, Coalition Olivier Boko 2026, Force Commune en Christ pour le Développement du Bénin (ForCoD-Bénin), Le Cercle des Amis de Oswald Homéky, Initiatives Olivier Boko, Les Frères en Christ de Olivier Boko, Mission de Dieu pour Olivier Boko, Groupe de Réflexion Olivier Boko, OB 26, l’Élu de Dieu, Jeunesse Olivier Boko 229, Les Amis de Olivier Boko, Génération Olivier Boko.

Les responsables de ces mouvements nourrissent « l’espoir que la situation sera résolue au sein de la famille politique du président Patrice Talon. Nous restons unis, convaincus que le linge sale se lavera en famille, tout en espérant que la justice saura nous éclairer de façon transparente. L’harmonie et la paix, que nous chérissons tous, prévaudront pour rétablir notre cohésion », indique le communiqué.

Seulement, quand on se réfère à des propos tenus dernièrement par Patrice Talon, il est facile de se rendre compte que cette demande de pardon a peu de chance de prospérer. En effet, à la rencontre avec Boni Yayi et le parti Les Démocrates en novembre 2023, Patrice Talon déclarait lorsque l’ancien président lui a demandé d’amnistier Réckyath Madougou et Joël Aïvo, que si quelqu’un en veut à sa vie et veut lui faire du mal, il pourrait le pardonner. Mais si quelqu’un s’en prend à l’Etat, il va répondre. Mieux, si Patrice Talon devrait pardonner à Olivier Boko et Oswald Homéky, il devra aussi pardonner d’autres personnes en prison pour les mêmes chefs d’accusation.