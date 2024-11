Donald Trump: comment la Chine se prépare à son arrivée

(Michele Spatari - Getty Images)

Le précédent mandat de Donald Trump avait déjà marqué profondément l’économie chinoise. Entre 2017 et 2021, ses sanctions commerciales avaient particulièrement ébranlé des géants technologiques comme Huawei et ZTE. Le fabricant de smartphones et d’équipements télécoms Huawei s’était notamment vu privé des puces électroniques américaines essentielles à ses produits, tandis que ZTE avait frôlé la faillite après l’interdiction d’acheter des composants américains. Ces mesures avaient révélé la vulnérabilité technologique chinoise face aux États-Unis, poussant Pékin à accélérer sa quête d’autonomie industrielle.

Une tempête économique mondiale à l’horizon

L’annonce de Donald Trump d’augmenter de 10% les droits de douane sur les produits chinois agit comme un séisme sur l’économie mondiale. Tel un jeu de dominos, cette décision menace de déclencher une réaction en chaîne dévastatrice. Le FMI tire la sonnette d’alarme : la croissance mondiale pourrait chuter de 0,5%, ouvrant la porte à une possible récession. Cette guerre commerciale ressemble à une partie d’échecs où chaque coup porté ricoche sur l’ensemble des joueurs. Les consommateurs américains, censés être protégés par ces mesures, risquent paradoxalement d’en être les premières victimes, confrontés à une inflation galopante. Les marchés financiers, tels des sismographes ultrasensibles, commencent déjà à enregistrer les premières secousses de ce tremblement économique.

La parade des entreprises chinoises

Face à cette menace, les industriels chinois déploient une stratégie d’adaptation digne des plus grands stratèges. Le cas du géant solaire Longi illustre cette agilité tactique : l’entreprise a tissé une toile de production à travers l’Asie du Sud-Est, implantant des usines au Vietnam, en Malaisie, et poussant même ses pions jusqu’aux États-Unis. Cette migration industrielle massive vers les pays voisins témoigne d’une résilience impressionnante du secteur privé chinois. Telle une partie de go, les entreprises chinoises placent méthodiquement leurs pions sur l’échiquier économique mondial, cherchant à maintenir leurs parts de marché tout en esquivant les barrières douanières. Mais Washington, anticipant cette stratégie, prépare déjà sa contre-offensive : des législateurs américains élaborent des mesures pour colmater ces brèches dans le dispositif douanier.

L’arsenal stratégique de Pékin

La Chine déploie un arsenal de mesures pour parer aux coups de boutoir américains. Pékin transforme cette menace en opportunité pour restructurer son économie. Le plan « Made in China 2025 » prend une nouvelle dimension : au-delà de la simple modernisation industrielle, il devient un bouclier technologique contre les sanctions américaines. En parallèle, la Chine tisse patiemment de nouvelles alliances commerciales avec l’Europe et les pays émergents, créant un réseau d’échanges alternatif au marché américain. Sur le front intérieur, le gouvernement stimule la consommation nationale et lance de grands projets d’infrastructure, créant ainsi un marché refuge pour ses entreprises. Cette stratégie multidimensionnelle témoigne d’une volonté de transformer une crise potentielle en catalyseur de changement, tout en gardant la porte ouverte au dialogue avec Washington.