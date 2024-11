Bénin: première victoire pour le cadre de concertation de l’opposition

Créé il y a seulement quelques jours, le cadre de concertation de l’opposition marque déjà son territoire. La réalisation de ses objectifs vient de démarrer par la rencontre tenue lundi 18 novembre avec le ministre de la justice sur l’audit du fichier électoral. Ce pas important constitue une première victoire pour cette coalition politique et donne la preuve de sa considération par le pouvoir en place. Sous le leadership du parti Les Démocrates, plusieurs formations de l’opposition béninoise ont créé le dimanche 10 novembre dernier à Cotonou, un cadre de concertation. Cette coalition a pour objectif, selon la déclaration commune rendue publique à la signature de l’accord de constitution, de réparer une « démocratie abîmée » et s’assurer que les élections générales de 2026 se déroulent dans la transparence.

Le cadre de concertation des partis de l’opposition béninoise qui réunit en son sein Les Démocrates, le Mouvement pour la libération (MPL), la Grande solidarité républicaine (GSR), la Nouvelle force nationale (NFN) et le mouvement Nous le ferons, avait évoqué comme combats importants, la relecture du code électoral, l’audit du fichier électoral, la restauration de la démocratie… Et déjà les choses vont très vite, offrant au cadre sa première victoire et la preuve du sérieux que lui accorde le régime de Patrice Talon. En effet, le garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation, Yvon Détchénou a reçu en audience dans l’après-midi du lundi 18 novembre 2024, les responsables du cadre de concertation des partis politiques de l’opposition au Bénin. Au menu des échanges, une demande formulée par le parti Les Démocrates lors d’une rencontre avec le Chef de l’Etat Patrice Talon au Palais de la Marina, le 27 novembre 2023, et réitérée dans une correspondance adressée par le cadre de concertation de l’opposition le 8 novembre 2024 au président de la république, concernant l’audit du fichier électoral. Il a été question pour le ministre et ses hôtes au cours des échanges, de voir comment formaliser cette demande dans les jours à venir.

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici