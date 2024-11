Elon Musk et Mark Zuckerberg se livrent une bataille intense

Adem AY (Unsplash)

La rivalité entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, deux figures emblématiques de la Silicon Valley, s’est intensifiée avec le lancement de leurs plateformes concurrentes, X (anciennement Twitter) et Threads. Les deux milliardaires se livrent un duel sans merci pour captiver les internautes et redéfinir le paysage des réseaux sociaux.

Threads, la plateforme de Meta lancée en 2023 par Zuckerberg, s’impose rapidement comme un redoutable concurrent. Dès ses débuts, Threads a attiré l’attention, amassant près de 100 millions d’utilisateurs en un temps record. Les chiffres continuent de grimper, et selon les récentes déclarations de Zuckerberg, le réseau compterait aujourd’hui autour de 275 millions d’utilisateurs actifs par mois. Cet engouement s’explique en partie par la réputation de Zuckerberg, qui mise sur l’intégrité de la plateforme et sur des interactions positives entre les utilisateurs. « Threads a le potentiel de devenir notre prochaine grande application sociale », affirme Zuckerberg, confiant quant aux perspectives de croissance de sa plateforme.

De l’autre côté, X, la plateforme dirigée par Elon Musk depuis son rachat en 2022, semble rencontrer des difficultés à fidéliser sa base d’utilisateurs. Depuis l’acquisition par Musk, X a enregistré une baisse notable de fréquentation, avec une perte d’environ 24 % de ses utilisateurs mensuels. Les décisions controversées de Musk, notamment en matière de modération de contenu et de gestion des données, sont au cœur des départs. Sa politique, parfois perçue comme tolérante envers la désinformation, a semé la controverse et a mené certains utilisateurs à chercher des alternatives plus transparentes et sécurisées.

Alors que la popularité de X vacille, d’autres plateformes, dont Threads, profitent de cette désertion. La base d’utilisateurs de Threads a bondi de 175 % en quelques mois, traduisant un transfert de confiance vers le réseau social de Zuckerberg. Les analystes voient dans cette dynamique un signe des attentes élevées du public pour une plateforme capable de garantir à la fois respect des données et contenu de qualité.

L’opposition entre Musk et Zuckerberg ne se limite pas à la simple compétition commerciale. Elle reflète deux visions radicalement différentes de ce que devrait être un réseau social. Musk, avec X, promeut une approche libertaire, où la modération est moins stricte et la liberté d’expression largement prônée, même si cela implique des contenus controversés. Zuckerberg, en revanche, privilégie un cadre où les interactions sont plus encadrées, en conformité avec les lois européennes de protection des données, cherchant à instaurer une confiance accrue entre la plateforme et ses utilisateurs.

Actuellement, X revendique environ 318 millions d’utilisateurs mensuels, un nombre toutefois en déclin. Si le réseau de Musk dispose toujours d’une base solide, son image a été ternie par divers scandales et par des ajustements de politiques qui ont désorienté certains abonnés. De son côté, Threads se rapproche progressivement de ce nombre, avec une croissance accélérée et un capital sympathie en hausse. Les utilisateurs semblent attirés par une expérience utilisateur plus cadrée et respectueuse des données personnelles, domaine dans lequel Meta a su rassurer malgré les critiques passées.

La bataille entre Musk et Zuckerberg est loin d’être achevée. Avec de nouveaux projets en gestation des deux côtés, chacun cherche à s’imposer comme le leader incontournable du secteur. Ce duel pourrait, dans un avenir proche, transformer en profondeur la manière dont les utilisateurs interagissent en ligne. Pour l’instant, Zuckerberg prend l’avantage en capitalisant sur les erreurs de Musk, tandis que X lutte pour regagner la confiance de ses utilisateurs. Une chose est certaine, la guerre des réseaux sociaux, avec ces deux géants à la barre, promet encore de nombreux rebondissements.