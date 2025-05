Elon Musk : une fonctionnalité qui ne pourra finalement pas voir le jour

Photo by FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Dans l’univers concurrentiel des véhicules électriques, rares sont les critères qui influencent autant l’achat que l’autonomie. Ce chiffre – souvent mis en avant dans les campagnes marketing – fait office de baromètre pour les automobilistes encore hésitants à se séparer de leur moteur thermique. Si les bornes de recharge se multiplient, la peur de tomber en panne reste tenace, et l’autonomie réelle, souvent inférieure à celle annoncée, cristallise les attentes. Un constructeur qui promet des centaines de kilomètres supplémentaires attire autant de curieux qu’il s’expose à des critiques en cas de promesse non tenue. C’est dans ce contexte que Tesla avait levé de grandes espérances autour du Cybertruck, son pickup électrique futuriste, et plus particulièrement autour d’un accessoire censé étendre son autonomie.

Une option discrètement abandonnée

Pour combler l’écart entre les performances d’origine et les attentes des clients, Tesla avait envisagé une batterie additionnelle spécialement conçue pour le Cybertruck. Ce module complémentaire devait offrir une autonomie accrue, mais son format imposant et sa complexité technique ont rapidement suscité des réserves. Encombrant une partie importante du compartiment arrière et nécessitant une pose en atelier, il alourdissait l’usage quotidien du véhicule tout en restreignant son espace de chargement, pourtant censé être l’un de ses atouts.

Le prix annoncé – 16 000 dollars – s’ajoutait à une réservation de 2 000 dollars, sans possibilité de remboursement immédiat. Mais après plusieurs mois d’attente et des délais glissants, l’option n’est plus disponible. Tesla a récemment contacté les personnes concernées pour les informer de la fin du projet, en leur assurant un remboursement complet de l’acompte. Aucune justification technique ou stratégique n’a été fournie, si ce n’est une phrase laconique confirmant la suppression du produit.

Une ambition revue à la baisse pour le Cybertruck

L’un des points de vente majeurs du Cybertruck résidait dans sa promesse d’endurance sur longue distance. Lors de son annonce, la version la plus performante devait atteindre plus de 800 km d’autonomie. Or, au lancement officiel fin 2023, ce chiffre s’était réduit à environ 515 km. L’ajout d’un prolongateur représentait donc, pour beaucoup, une manière de retrouver la promesse initiale.

Mais les espoirs ont rapidement été refroidis. En l’espace de quinze mois, les ventes du véhicule sont restées très en deçà des estimations annoncées par Elon Musk, avec moins de 50 000 exemplaires écoulés, contre plusieurs centaines de milliers attendus. Ce contexte peu favorable pourrait expliquer, en partie, le retrait de cette fonctionnalité qui n’aura jamais atteint le stade de la production.

En se retirant discrètement de ce projet, Tesla laisse planer un doute sur sa capacité à concilier innovation, rentabilité et fiabilité logistique. Pour les amateurs du Cybertruck qui comptaient sur une évolution de ses performances, la marge de progression semble désormais limitée.