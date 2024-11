Elon Musk : les ennuis judiciaires se poursuivent

Elon Musk (U.S. Air Force/)

Le parcours politique d’Elon Musk illustre les mutations profondes du paysage américain. Longtemps soutien des démocrates, notamment sous l’administration Obama qui avait subventionné Tesla, le milliardaire a progressivement basculé dans le camp républicain. Cette évolution s’est cristallisée autour de plusieurs désaccords avec l’administration Biden, notamment sur les questions de régulation des entreprises technologiques et la politique environnementale. Son rachat de Twitter, rebaptisé X, a marqué un tournant décisif, le conduisant à s’opposer ouvertement aux positions démocrates sur la liberté d’expression et à se rapprocher des thèses conservatrices.

Une loterie controversée au cœur de la bataille électorale

La dernière initiative du patron de Tesla suscite la controverse dans la course à la présidentielle américaine. Elon Musk a mis en place un système de loterie offrant un million de dollars quotidiennement à des électeurs des États pivots. Pour participer, les citoyens doivent être inscrits sur les listes électorales dans l’un des sept États cruciaux et apposer leur signature sur une pétition défendant les valeurs conservatrices, notamment le port d’armes et la liberté d’expression. L’opération a débuté le 19 octobre avec un premier versement en Pennsylvanie et se poursuit activement, comme en témoigne le quatorzième chèque distribué récemment à un électeur du Michigan.

Bataille juridique entre juridictions fédérales et étatiques

Le procureur de Philadelphie conteste vigoureusement la légalité de cette démarche. Les avocats d’Elon Musk ont tenté de déplacer l’affaire vers la justice fédérale, argumentant que les questions électorales relevaient de sa compétence. Cette manœuvre juridique n’a pas convaincu le tribunal fédéral de Philadelphie, qui a renvoyé le dossier aux instances judiciaires de Pennsylvanie. Cette décision marque un revers pour le milliardaire, dont l’initiative pourrait être remise en cause par les autorités locales, soucieuses de préserver l’intégrité du processus électoral.

Le bras de fer entre Musk et la justice de Pennsylvanie met en lumière l’importance cruciale des États pivots dans la stratégie électorale. Alors que Donald Trump et Kamala Harris s’affrontent pour la présidence, cette controverse souligne les tensions grandissantes autour du financement et de l’influence dans la campagne présidentielle. La justice devra trancher sur la légalité de cette loterie politique inédite, qui mêle incitations financières et engagement partisan.